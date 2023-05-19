"Чайхона №1" планирует до конца года завершить ребрендинг сети

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ребрендинг сети "Чайхона №1" и изменение стиля ресторанов завершится до конца текущего года, сообщила представитель холдинга Restart Vasilchuk Brothers Анжелика Лосева.

"До конца этого года завершится ребрендинг сети "Чайхона №1". Мы уйдем от узбек-стайла, так как это уже не отвечает содержанию самих ресторанов. Они будут носить название VASILCHUKI", - сказала Лосева в рамках международной выставки недвижимости, ритейла, электронной коммерции и логистики MALLPIC.

Она отметила, что рестораны станут мультиформатными.

"Универсальный стиль будет внедрен не только в интерьере, но и в меню, и музыкальном оформлении", - сказала Лосева.

Холдинг Restart Vasilchuk Brothers объединяет рестораны и заведения различных ценовых сегментов и разных гастрономических концепций.