Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

"Чайхона №1" планирует до конца года завершить ребрендинг сети

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ребрендинг сети "Чайхона №1" и изменение стиля ресторанов завершится до конца текущего года, сообщила представитель холдинга Restart Vasilchuk Brothers Анжелика Лосева.

"До конца этого года завершится ребрендинг сети "Чайхона №1". Мы уйдем от узбек-стайла, так как это уже не отвечает содержанию самих ресторанов. Они будут носить название VASILCHUKI", - сказала Лосева в рамках международной выставки недвижимости, ритейла, электронной коммерции и логистики MALLPIC.

Она отметила, что рестораны станут мультиформатными.

"Универсальный стиль будет внедрен не только в интерьере, но и в меню, и музыкальном оформлении", - сказала Лосева.

Холдинг Restart Vasilchuk Brothers объединяет рестораны и заведения различных ценовых сегментов и разных гастрономических концепций.

Restart Vasilchuk Brothers VASILCHUKI Чайхона №1 Алексей Васильчук Дмитрий Васильчук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белоусов усмотрел признаки вероятного роста ВВП РФ в 2023 году до 2%

Белоусов усмотрел признаки вероятного роста ВВП РФ в 2023 году до 2%

Новость о возможной покупке контроля в "Яндексе" вызвала рост котировок компании на 12%

Польша потребовала от "Газпрома" $1,5 млрд упущенной выгоды за прекращение транзита

Польша потребовала от "Газпрома" $1,5 млрд упущенной выгоды за прекращение транзита

Volkswagen объявил о продаже активов в РФ структуре автодилера "Авилон"

Volkswagen объявил о продаже активов в РФ структуре автодилера "Авилон"

Минсельхоз планирует с октября вводить "некритичные запреты" на импорт семян

Минсельхоз планирует с октября вводить "некритичные запреты" на импорт семян
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });