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Свыше 30 млн россиян начнут получать повышенные пенсии в 2020 году

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Порядка 31 млн неработающих российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии с 1 января 2020 года благодаря запланированной индексации на 6,6%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтруда России.

Как говорится в сообщении ведомства, поступившем в агенство в понедельник, эта индексация "значительно превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8 %)". "Среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тыс. рублей", - отметили в Минтруде.

Кроме того, с 1 апреля 2020 года планируется индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению (включая социальные пенсии) в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году. Эта индексация предварительно запланирована на уровне 7%, отмечают в Минтруде. "Повышение затронет почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий", - сообщили в ведомстве.

Ранее 13 сентября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%. Средний размер пенсии в 2020 году в результате составит около 15 тыс. рублей, причем средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тыс. рублей, отмечала вице-премьер.

Общее количество получателей пенсий, которых затронет индексация, не называлось.

Минтруд РФ

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