Поиск

Минтруд напомнил, что 1 января россиян ждет индексация пенсий

Минтруд напомнил, что 1 января россиян ждет индексация пенсий
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы 1 января на 6,6%, напомнили в Минтруде.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" в пятницу. Такая индексация заложена в законе. Она, как сообщал Минтруд в сентябре, затронет около 31 млн российских пенсионеров. Еще на 6,3% пенсии проиндексируют в 2021 году, на 5,9% - в 2022-м.

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется Пенсионным фондом РФ в 2020 году на уровне 16,4 тыс. рублей. В 2022 году с учетом запланированных индексаций этот показатель должен увеличиться до 18,3 тыс. рублей.

В уходящем году размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составляет порядка 15,4 тыс. рублей, такие данные озвучивал в октябре глава ПФР Антон Дроздов.

Кроме того, с 1 апреля 2020 года планируется индексация пенсий на уровне около 7% по государственному пенсионному обеспечению (включая социальные пенсии) в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году.

1 февраля в России также увеличат суммы целого ряда социальных выплат - на уровень инфляции за 2019 год, то есть предварительно на 3,1% (будет уточнено в январе после появления данных Росстата).

Минтруд РФ

Новости по теме

Новости

Гидрометцентр озвучил свой первый прогноз на новогоднюю ночь в Москве

Летевший в Минск самолет экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону

Путину до 20 января доложат о причинах срыва работ по военным спутникам

Дело Baring Vostok

Фигурант "дела Baring Vostok" передумал признавать вину

Что случилось этой ночью: пятница, 27 декабря

Запущенные с космодрома Плесецк спутники выведены на орбиту

Ракета "Рокот" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Продолжительность жизни в России будет ниже запланированной

Продолжительность жизни в России будет ниже запланированной

Покушение на главу района Воронежской области расследует центральный аппарат СКР

Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');