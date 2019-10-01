В Генпрокуратуре признали проблемы применения статьи о преступном сообществе в бизнесе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Применение уголовной статьи о создании преступного сообщества (ст. 210 УК) в делах об экономических преступлениях приводит к "формированию негативной практики признания юридического лица преступным сообществом", заявил замгенпрокурора Юрий Пономарев.

По его словам, на практике часто действия учредителей или руководителей компаний, только формально подпадающих под признаки преступного сообщества, дополнительно квалифицируются по этой статье. Это происходит, поскольку почти любая организация имеет признаки преступного сообщества, описанные в статье 35 УК - структурированность, единое руководство, общая цель и стремление к финансовой выгоде, объяснил замгенпрокурора.

Генпрокуратура предлагает изменить статью 35 так, чтобы преступным сообществом считались только те организации, которые создаются "заведомо для осуществления тяжких и особо тяжких преступлений в целях получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды".

"В результате лица, профессионально занимающиеся преступной экономической деятельностью не останутся вне сферы уголовно-процессуального воздействия, а права честных предпринимателей будут надежно защищены", - заключил Пономарев.

Ранее член думского комитета по экономической политике депутат Рифат Шайхутдинов внес в Госдуму поправку о запрете дополнительной квалификации по статье 210 УК действий фигурантов дел о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательства. Ссылаясь на сложившуюся практику, он указывал, что эту статью часто применяют необоснованно. В правительстве его инициативу не поддержали.