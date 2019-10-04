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Apple увеличит выпуск iPhone 11 на 10% из-за высокого спроса

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Apple Inc сообщила своим поставщикам, что увеличит на 10% выпуск смартфонов из последней продуктовой линейки - iPhone 11, чтобы удовлетворить более высокий, чем ожидалось, спрос, сообщает Nikkei Asia Review.

Это означает производство еще примерно 7-8 млн телефонов.

Apple представила три новые модели iPhone 11 в сентябре. В США цены на них начинаются с $699, что на $50 меньше стоимости предыдущей модели iPhone XR на старте продаж год назад. Снижение цен должно стимулировать покупателей быстрее обновлять свои смартфоны и другие устройства.

iPhone 11, как и его предшественник, оснащен 6,1-дюймовым IPS-экраном Liquid Retina. Из нововведений - вторая камера с матрицей 12 мегапикселей для широкоугольной съемки, режим Night Mode для съемки в темных помещениях или ночью, двукратный оптический зум и съемка в 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Также новая модель сможет записывать "слоу-мо" с фронтальной камеры.

Время работы iPhone 11 увеличено на час по сравнению с iPhone XR.

Он представлен в шести цветах - лавандовом, зеленом, черном, белом, желтом и красном.

Презентация новинок от Apple 2019

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iPhone 11 оснащен 6,1-дюймовым IPS-экраном Liquid Retina и представлен в шести цветах - лавандовом, зеленом, черном, белом, желтом и красном, его стоимость составит от 59990 рублейИз нововведений - вторая камера с матрицей 12 мегапикселей для широкоугольной съемки, режим Night Mode для съемки в темных помещениях или ночью, двукратный оптический зум и съемка в 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Также новая модель сможет записывать "слоу-мо" с фронтальной камеры.iPhone 11 Pro и Pro Max получили новый OLED-экран - Super Retina XDR - с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов соответственно. Сами устройства будут работать на четыре и пять часов дольше, чем их предшественники iPhone XS и iPhone XS Max. Обе модели будут доступны в четырех цветах - серебряный, золотой, "темный космос" и зеленый. Стоимость iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начинается от 89990 и 99990 соответственно.Также изменилась комплектация: Apple положила в коробку быструю зарядкуВ флагманские модели добавили третью камеру с телеобъективом, а также функцию Deep Fusion - она будет делать девять снимков одновременно и с помощью нейросетей объединять их в один с максимальной детализациейС 1 ноября в России станет доступен сервис Apple TV+ за 199 рублей/месяц. При покупке одного из новых гаджетов компания предоставит бесплатный доступ к Apple TV+ на годВ новых часах Apple Watch Series 5 установлены операционная система watchOS 6 с дополнительными функциями и приложениями и всегда активный дисплей Retina. Компания заверяет, что часы могут работать 18 часов без подзарядки.Стоимость умных часов начинается от 32 990 рублейApple также представила седьмое поколение iPad с увеличенным экраном диагональю 10,2 дюйма и умные часы Apple Watch 5. Стоимость планшета начинается от 27 990 рублей
iPhone 11 оснащен 6,1-дюймовым IPS-экраном Liquid Retina и представлен в шести цветах - лавандовом, зеленом, черном, белом, желтом и красном, его стоимость составит от 59990 рублей
Apple iPhone 11

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