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Apple обвинили в нарушении китайских законов при производстве iPhone

Apple обвинили в нарушении китайских законов при производстве iPhone
Фото: Reuters

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Корпорация Apple и ее партнер Foxconn нарушили трудовое законодательство в Китае из-за слишком большого количества временных сотрудников на крупнейшей в мире фабрике по производству iPhone. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на доклад правозащитной организации China Labor Watch (CLW).

С целью проведения расследования сотрудники организации, которая анализирует условия труда на китайских предприятиях, работали на фабрике Foxxconn в Чжэнчжоу (провинция Хэнань) под прикрытием, при этом один из них провел там четыре года.

В результате им удалось выяснить, что количество временных сотрудников в августе 2019 года составило около 50% от общего числа персонала. При этом, согласно китайскому законодательству, максимально допустимой нормой является 10%. Организация сообщила, что также обнаружила другие случаи нарушения трудового законодательства со стороны партнеров Apple.

В заявлении Apple говорится, что после проведения расследования компания установила, что "процент временных сотрудников превышает наши стандарты" и что она "тесно сотрудничает с Foxconn для урегулирования этой проблемы".

В число временных работников входили студенты, которые проходили стажировку, завершившуюся в конце августа. Теперь общий показатель временных сотрудников составляет около 30%, однако это все еще является нарушением закона, отмечает CLW.

Временные сотрудники не имеют права на оплачиваемый больничный, отпуск и страховку. Хотя их зарплата может быть выше обычной, они получают ее от сторонних компаний и Foxconn не нанимает их напрямую.

Apple Foxconn Китай China Labor Watch iPhone

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