"Газпром" предложил создать в России собственный институт стандартов вместо API

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Компании группы "Газпром" инициировали создание в российской нефтегазовой отрасли собственного отраслевого института стандартизации и оценки соответствия вместо Американского института нефти (API).

Доминирование API в мире делает российские проекты и компании уязвимыми для санкционного режима, считают в компании.

"API стал едва ли не основной площадкой для разработки новых продуктов и технологических решений. В мировой практике для нефтегазовой отрасли лицензии предусматривают преимущество применения стандартов API. API пользуется своим широким международным признанием, лоббируя интересы своих членов и государства США, что создаёт сложности для российских производителей при оценке соответствия требованиям иностранных стандартов. А иностранные производители, сертифицированные API, угрожают отзывом монограмм на продукцию в случае поставки их в компании и проекты, находящиеся под санкциями США и Евросоюза. Для недопущения возможных негативных последствий сложившейся ситуации необходимо создание единой российской организации по стандартизации и сертификации в нефтегазовой отрасли", - заявил на Петербургском газовом форуме зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

"Газпром", "Газпром нефть" и "СИБУР Холдинг" подписали меморандум о намерении создать автономную некоммерческую организацию по стандартизации и оценке соответствия в нефтегазовом комплексе в июне 2019 года на ПМЭФ. На Петербургском газовом форуме к ним присоединилась "Татнефть". Участвовать в рабочей группе, созданной для учреждения организации, готовы также представители "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", "НОВАТЭКа" и "Транснефти", сказал Маркелов.

АНО создаст новую систему добровольной сертификации на основе лучших наработок компаний-участниц, сообщила пресс-служба "Газпрома". Платформой для нее может стать система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, созданная "Газпромом". Институт предлагается назвать АНО "Институт технологических инициатив нефтяной и газовой промышленности" (ИТИНГ).