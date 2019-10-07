Поиск

"Газпром" предложил создать в России собственный институт стандартов вместо API

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Компании группы "Газпром" инициировали создание в российской нефтегазовой отрасли собственного отраслевого института стандартизации и оценки соответствия вместо Американского института нефти (API).

Доминирование API в мире делает российские проекты и компании уязвимыми для санкционного режима, считают в компании.

"API стал едва ли не основной площадкой для разработки новых продуктов и технологических решений. В мировой практике для нефтегазовой отрасли лицензии предусматривают преимущество применения стандартов API. API пользуется своим широким международным признанием, лоббируя интересы своих членов и государства США, что создаёт сложности для российских производителей при оценке соответствия требованиям иностранных стандартов. А иностранные производители, сертифицированные API, угрожают отзывом монограмм на продукцию в случае поставки их в компании и проекты, находящиеся под санкциями США и Евросоюза. Для недопущения возможных негативных последствий сложившейся ситуации необходимо создание единой российской организации по стандартизации и сертификации в нефтегазовой отрасли", - заявил на Петербургском газовом форуме зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

"Газпром", "Газпром нефть" и "СИБУР Холдинг" подписали меморандум о намерении создать автономную некоммерческую организацию по стандартизации и оценке соответствия в нефтегазовом комплексе в июне 2019 года на ПМЭФ. На Петербургском газовом форуме к ним присоединилась "Татнефть". Участвовать в рабочей группе, созданной для учреждения организации, готовы также представители "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", "НОВАТЭКа" и "Транснефти", сказал Маркелов.

АНО создаст новую систему добровольной сертификации на основе лучших наработок компаний-участниц, сообщила пресс-служба "Газпрома". Платформой для нее может стать система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, созданная "Газпромом". Институт предлагается назвать АНО "Институт технологических инициатив нефтяной и газовой промышленности" (ИТИНГ).

Газпром API Виталий Маркелов

Новости

Козак подготовил законопроект о защите инвесторов

Прокуратура Испании усмотрела рейдерство в попытке структур Фридмана купить ZWW

"Вымпелком" назвал информацию об утечке данных миллионов клиентов устаревшей

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 октября

Американские бизнесмены пытались сменить руководство "Нафтогаза"

Американские бизнесмены пытались сменить руководство "Нафтогаза"

Авиаперевозчики для сдерживания роста цен на билеты попросили помощи из бюджета

Авиаперевозчики для сдерживания роста цен на билеты попросили помощи из бюджета

ЦБ РФ установил курсы доллара США и евро с 5 октября

Первый канал изменил правила голосования в шоу "Голос"

Дело Baring Vostok

В Baring Vostok сообщили об аресте имущества Калви и других фигурантов

В Baring Vostok сообщили об аресте имущества Калви и других фигурантов

В США больше тысячи вейперов заболели неизвестной болезнью

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');