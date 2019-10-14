Минэнерго и ФАС до 1 ноября подготовят предложения о банке качества нефти

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министерство энергетики РФ и Федеральная антимонопольная служба до 1 ноября подготовят предложения о создании банка качества нефти.

Такое поручение дали ведомствам по итогам рабочего совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Решение было опубликовано на сайте правительства.

Система банка качества нефти должна быть финансовым инструментом для компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе "Транснефти" по сравнению с показателями при сдаче в систему.

Минэнерго и ФАС должны проработать механизмы создания фонда банка качества нефти, определить оператора контроля банка качества и сформировать перечень показателей и параметров банка качества.

Кроме того, ведомства разработают порядок расчета премии или дисконта по совокупности показателей качества сдаваемой в систему "Транснефти" нефти с учетом ее распределения по направлениям.

Ответственность на "Транснефти"

Правительство решило возложить на "Транснефть" ответственность за контроль качества нефти в нефтепроводах, а также на выходе из них. Об этом говорится в протоколе совещания у Козака, посвященному контролю качества нефти, которое состоялось на прошлой неделе. Решение было опубликовано на сайте правительства, в совещании участвовали представители "Роснефти" и "Транснефти".

При этом у грузоотправителей может быть право отказаться "на выходе" от некачественной нефти, следует из документа.

Ведомства также проработают порядок доступа грузоотправителей к материалам исследований показателей качества нефти, которые будет проводить "Транснефть" на приемо-сдаточных пунктах и в нефтепроводах. Кроме того, Минэнерго проработает вопрос о запрете приема нефти в нефтепровод через приемо-сдаточные пункты, которые не принадлежат "Транснефти" или добывающим компаниям, а также о запрете сдавать в нефтепровод нефть, которая содержит продукты нефтепереработки.

Также ФАС поручено учитывать затраты "Транснефти", связанные с контролем качества нефти, в тарифах на ее транспортировку.

Дело о "грязной" нефти

Трубопроводная система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, в апреле 2019 года попала в центр международного скандала, когда нефть оказалась загрязнена хлоридами. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

Столь масштабная проблема стала следствием мошеннической схемы. В мае управление Следственного комитета РФ по Самарской области возбудило уголовное дело против участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей.

Первыми фигурантами дела стали гендиректор "Нефтеперевалки" и его заместитель, а также гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал" (входит в группу компаний "Петронефть") Роман Ружечко и бывший владелец этой группы Роман Трушев. Все это частные компании, не входящие в структуру "Транснефти" .

В середине июня стало известно об увеличении числа фигурантов дела до 10 человек (суд отправил под домашний арест четырех сотрудников "Транснефть-Дружбы"), а в конце июня - о еще трех подозреваемых сотрудниках этой компании, которые находятся под подпиской о невыезде.

В ходе розыскных мероприятий по линии Интерпола Ружечко 17 июля был задержан в Вильнюсе, 18 июля суд разрешил арестовать его на три месяца.

В августе Вильнюсский окружной суд изменил меру пресечения для Ружечко с содержания под стражей на домашний надзор.