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Alibaba приостановит продажу в США электронных сигарет и компонентов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd приостановит продажу электронных сигарет и компонентов для них в США на фоне вспышки в стране связанных с вейпингом легочных заболеваний, в ряде случаев со смертельным исходом.

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Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение компании, этот шаг направлен на то, чтобы устранить беспокойство американских властей по поводу курения электронных сигарет несовершеннолетними и потенциальных угроз, которые представляет для здоровья использование этой продукции.

Начиная с 10 октября на платформе электронной торговли Alibaba для пользователей из США не будет отображаться ряд продуктов, связанных с электронными сигаретами, говорится в сообщении. Заказы, которые уже находятся в пути, буду доставлены.

Alibaba США

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