Alibaba приостановит продажу в США электронных сигарет и компонентов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd приостановит продажу электронных сигарет и компонентов для них в США на фоне вспышки в стране связанных с вейпингом легочных заболеваний, в ряде случаев со смертельным исходом.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение компании, этот шаг направлен на то, чтобы устранить беспокойство американских властей по поводу курения электронных сигарет несовершеннолетними и потенциальных угроз, которые представляет для здоровья использование этой продукции.

Начиная с 10 октября на платформе электронной торговли Alibaba для пользователей из США не будет отображаться ряд продуктов, связанных с электронными сигаретами, говорится в сообщении. Заказы, которые уже находятся в пути, буду доставлены.