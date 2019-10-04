В США больше тысячи вейперов заболели неизвестной болезнью

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В США не менее 18 человек в 15 штатах умерли от неизвестного заболевания легких, которое поражает курильщиков вейпов, говорится в материалах Центра по контролю за распространением заболеваний (CDC). Ведомство связывает болезнь с курением смесей с содержанием тетрагидроканнабинола (THC).

На 1 октября было зафиксировано 1080 случаев этого заболевания в 48 штатах и на Виргинских островах, это на 25% больше, чем за неделю до того.

Все заболевшие курили вейпы и большинство из них - с тетрагидроканнабинолом. Около 70% пострадавших - мужчины, около 80% - моложе 35.

Пострадавшие жалуются на одышку, боли в груди и утомляемость. Что именно и как воздействует на легкие, врачи пока не понимают и считают необходимым остановить рост заболеваемости.

Регулятор рекомендует отказаться от вейпов, особенно от тех, которые были получены от знакомых или куплены на улице и состав которых неизвестен. Такую же рекомендацию ведомство давало в сентябре. Некоторые штаты, например Массачусетс, уже запретили вейпинг до тех пор, пока заболевание не будет как следует изучено.

В середине сентября президент Дональд Трамп заявил, что вейпинг - плохо изученное явление и что есть случаи смерти, вероятно, с ним связанные. Он обещал добиться запрета продажи некоторых видов смесей.