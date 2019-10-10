Медведев обещал изменить определение кадастровой стоимости недвижимости

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Правительство рассмотрит законопроект об изменении процедуры определения кадастровой стоимости недвижимости и после его принятия ошибка в оценке будет рассматриваться в пользу владельца, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, законопроект "направлен на сохранение принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков" или случаев намеренного манипулирования.

Если в результате исправления оценки стоимость объекта уменьшится, она будет уменьшена за весь период с момента ее внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

"Во-вторых, изменен механизм внесудебного установления кадастровой стоимости. Государственные оценщики теперь будут детально рассматривать каждое обращение по ее определению, а не так формально, как это было ранее в комиссиях", - рассказал премьер.

Также за процедурой оценки будет установлен режим непрерывного надзора и введена персональная ответственность руководителя организации, которая оценивает кадастровую стоимость. В результате процедура будет более прозрачной, считают чиновники.

Кадастровая стоимость является базовой величиной для исчисления налога на землю. Информация о кадастровой стоимости может быть использована для проведения операций с недвижимостью, например, оформления аренды или наследства.

С 1 января 2017 года действует новый порядок проведения процедуры, который установлен законом "О государственной кадастровой оценке". Согласно документу, государственная кадастровая оценка недвижимости проводится региональными властями через подведомственные им государственные бюджетные учреждения. Ответственность за работу этих госструктур возложена на региональные органы власти.

Росреестр продолжает обеспечивать внесение в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости объектов. Ведомство не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но при этом обеспечивает работу комиссий, которые занимаются пересмотром результатов определения кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость может быть оспорена либо в комиссии, либо в суде.