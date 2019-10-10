Правительство предложило книжным магазинам льготы по аренде

Речь идет о магазинах, которые продают только книги и находятся в библиотеках или музеях

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Правительство согласовало и внесет в Госдуму законопроект о льготах по аренде для книжных магазинов в учреждениях культуры, например, библиотеках, театрах или музеях. Об этом сообщил глава Минкультуры Владимир Мединский. Ситуацию с распространением книг в стране он назвал "практически трагичной".

Министерство предложило наделить регионы или федеральные власти право определять льготный тариф. Сам Мединский считает, что ставка аренды может начинаться от 1 рубля. Это позволит стране вернуть книжные магазины и снизить цены на книги. Льготы будут доступны только магазинам, которые продают исключительно книги, без сопутствующих товаров, в том числе канцелярии.

По словам министра, в России больше 1000 книжных магазинов, но это ничтожная цифра по сравнению с РСФСР, где книжных было в семь раз больше.

В Москве, где сохранилась самая большая сеть государственных книжных в стране, их в два-три раза меньше на 100 тысяч жителей, чем в Париже, Мадриде и Риме и в десять раз меньше, чем в Мельбурне, рассказал Мединский. Он считает, что это произошло потому, что российские книжные магазины признаны субъектами рынка и льгот им не оставили.

"Они конкурируют на рынке аренды с алкомаркетами, сетевыми продуктовыми магазинами и автосалонами. И конечно в таких условиях никаких шансов выжить у них нет. Никаких государственных и муниципальных льгот, как во всех европейских столицах у них нет. Следствием этого является и высокая стоимость книг, она приблизилась к европейской", - отметил Мединский.

Минкультуры внесло этот законопроект в правительство в начале сентября. Тогда он заявил, что из-за приватизации торговой сети в 90-х по количеству книжных на душу населения Россия занимает одно из последних мест в Европе.