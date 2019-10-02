Депутата Ямпольскую поразила маркировка на Библии "16+"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская после рейда по книжным магазинам, где она проверяла возрастную маркировку изданий, сказала, что была поражена неадекватностью этих отметок. Она пообещала парламентскому "Дума-ТВ", что продолжит настаивать на принятии законопроекта, который позволит отказаться от избыточной маркировки.

"Начну с тяжелой артиллерии: Библия - 16+, "Жития святых" - 16+, "Святое Евангелие для семейного чтения" - 16+", - сказала депутат.

Она обнаружила "Ромео и Джульетту" с маркировкой "16+", хотя "к этому возрасту героев два года как в живых не было".

Рядом на полке стояли два издания "Мастера и Маргариты" с маркировкой 12+ и 16+, а два "Героя нашего времени" были помечены как 0+ и 16+, рассказала Ямпольская.

"Волшебник Изумрудного города" - 16+. "Анна Каренина" - 16+. Глубоко любимая мною книга "Лето Господне. Ивана Шмелева - 16+. Анфиса Чехова - тоже 16+. И это не смешно", - отметила депутат.

В комитете по культуре скопилась "целая пачка писем" с жалобами на излишнюю маркировку произведений литературы и искусства, в том числе подписанных директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, продюсером Сергеем Сельяновым, писателем Евгением Водолазкиным, директором Российской государственной детской библиотеки Марией Веденяпиной, директором Московского дома книги Надеждой Михайловой. По словам Ямпольской, все просят как можно скорее принять законопроект и отменить излишнюю маркировку.

"Когда мы вносили этот законопроект, я сразу предупредила, что путь его вряд ли будет простым. Конечно, у нас есть охранители, они дремучие, по выражению нашего президента, но не дремлющие", - отметила она.

Авторы поправок предложили отменить требование об обязательной маркировки для книг, рекомендуемых для изучения в средней школе, и для фильмов, показ которых возможен без прокатного удостоверения, в частности, всех советских картин. Также они предложили отменить это требование для случаев использования произведений литературы и искусства, представление и распространение культурных ценностей и культурных благ музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, иными организациями, осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства.

Также они предложили дать правительству право определять критерии по отнесению информационной продукции к произведениям, имеющим значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества. По их словам, вводящий маркировку закон о защите детей от вредной для них информации регулирует "и оборот шедевров Льва Толстого, и продажу "Экспресс-газеты", и показ кинофильмов Тарковского, и сайт знакомств в Интернете".

В сентябре правительство предложило авторам уточнить поправки перед первым чтением. В частности, чиновники выступили против отмены маркировки для советских фильмов.