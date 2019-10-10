Мутко заявил о возможности введения льготной ипотеки в 10 самых проблемных регионах

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Программы предоставления льготной ипотеки могут ввести в 10 регионах РФ с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Власти обсуждают и другие механизмы поддержки таких проблемных регионов, сказал Мутко в четверг после обсуждения в правительстве программ социально-экономического развития субъектов РФ.

В пресс-службе вице-премьера "Интерфаксу" уточнили, что информация о введении льготной ипотеки - это не окончательное решение.

Ранее Мутко заявил, что в течение пяти лет правительство планирует выделить около 100 млрд рублей для дополнительного финансирования 10 наиболее проблемных регионов России.

На заседании правительства в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев напомнил, что Минэкономразвития должно было разработать методические рекомендации по развитию проблемных регионов.

"Мы договаривались, что до 1 сентября кураторы представят индивидуальные программы в правительство, а Минэкономразвития должно было оказать методическую поддержку в подготовке этих программ. Нужно обсудить, что сделано, а что не сделано. Методические рекомендации, кстати, так у нас и не возникли, и это поручение необходимо исполнить. Остается нерешенным вопрос о механизмах и источниках финансирования в ряде случаев. По ряду регионов мы решения принимали, по ряду нет. Сформированные предложения должны быть оценены, насколько они необходимы и достаточны", - сказал глава правительства.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря подготовить законодательную базу для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.

Ипотечный жилищный кредит под 2% годовых планируется выдавать для приобретения на Дальнем Востоке в период до 1 января 2025 года жилья на первичном рынке молодым семьям или на строительство дома - участникам программы "Дальневосточный гектар". Планируется, что программа стартует в 2019 году. Готовность участвовать в программе льготной ипотеки выразил Сбербанк.