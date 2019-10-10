Coca-Cola за восемь лет вложила около $700 млн в московские предприятия

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Coca-Cola с 2010 по 2018 годы вложила $689,9 млн в свои предприятия, расположенные в Москве и Московской области, сообщается в пресс-релизе компании, приуроченном к 25-летию первого завода Coca-Cola в России.

В Московском регионе расположены три завода компании - в Москве, а также в Московской области (Щелково - завод "Мултон" по выпуску соков и в Истре).

Завод Coca-Cola HBC Россия работает в Москве с 1994 года. В 2018 году он выпустил свыше 561 млн литров продукции, что более чем на 8% превышает показатель 2017 года.

Как заявил директор предприятия Сергей Сушко, процитированный в сообщении, на заводе, который является одним из современных в Восточной Европе, работают семь линий розлива в пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки и специальные пакеты объемом 10 и 20 литров для кафе и ресторанов. Выпускаемая продукция не только закрывает потребности мегаполиса, но и поставляется в разные регионы России, а также в Белоруссию, отметил он.

Согласно пресс-релизу, в основе подхода компании к ведению бизнеса - принципы устойчивого развития. Обязательства сосредоточены на тех областях, которые являются наиболее важными. Это, в частности, сокращение выбросов углекислого газа, сохранение водных ресурсов, акция "Мир без отходов", сбалансированное питание.

В пресс-релизе отмечается, что в 2017 году количество добавленного сахара в Sprite, Fanta и Schweppes уменьшилось на 30-80%, а калорийность газированных напитков в 2018 году сократилась на 9,6%.

Coca-Cola в России, объединяющая ООО "Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг", ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" и АО "Мултон", за все время присутствия в РФ инвестировала более $6,2 млрд. 96% ингредиентов и материалов закупается у российских поставщиков.