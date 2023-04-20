Подразделение Coca-Cola в России в 2022 году снизило выручку на 21%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Мултон партнерс", российское подразделение Coca-Cola HBC Holdings B.V., в 2022 году снизило выручку на 21%, расходы на рекламу - на 24%. Об этом говорится в отчетности компании.

Ее годовая выручка составила 74,2 млрд рублей против 93,96 млрд рублей в 2021 году. В том числе выручка от продаж продукции и услуг по ее производству снизилась до 59,5 млрд рублей с 80,6 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль сократилась до 4,59 млрд рублей с 6,77 млрд рублей соответственно.

Расходы "Мултон партренс" на рекламу в 2022 году составили 6,599 млрд рублей, что на 24% меньше, чем в 2021 году (8,679 млрд рублей).

Компания также сообщает, что в ноябре 2022 года было принято решение о распределении дивидендов в сумме 4,3 млрд рублей при условии получения разрешения на выплату в соответствии с указом президента от 4 мая 2022 года "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами". На конец марта разрешение еще не было получено.

В 2021 году компания выплатила дивиденды по итогам 2020 года в размере 1,675 млрд рублей и промежуточные дивиденды в 7,5 млрд рублей. С их суммы удержан налог на прибыль в 458,762 млн рублей.

В 2022 году компания выплатила основному управленческому персоналу вознаграждение в 100 758 000 рублей (58 857 000 рублей в 2021 году).

В 2022 году компания внесла существенные изменения в российские операции на фоне геополитического кризиса. В частности, было прекращено производство брендов Coca-Cola Co. в России, российское подразделение было переименовано в "Мултон партнерс", которое теперь выпускает бренды "Добрый", "Богатый" и "Моя семья", сырье закупается на внутреннем рынке. Заказы на поставку концентрата для производства традиционных напитков Coca-Cola HBC перестала размещать еще в марте прошлого года. Она также приостановила инвестиции в России.

Как сообщается в годовом отчете Coca-Cola Co., принятые решения, а также экономические и другие антироссийские санкции оказали значительное влияние на бизнес компании в России.

В России Coca-Cola HBC принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков.