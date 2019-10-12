Власти КНР сообщили о существенном прогрессе на переговорах по торговле с США

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - На завершившемся в пятницу очередном раунде китайско-американских переговоров по торговле был достигнут существенный прогресс по обсуждавшимся вопросам, приводит "Синьхуа" слова заместителя вице-премьера Госсовета КНР, главы делегации Китая Лю Хэ.

"На основе важного консенсуса глав двух государств стороны провели откровенное, эффективное и конструктивное обсуждение торгово-экономических проблем, представляющих взаимный интерес. Они достигли существенного прогресса в таких областях, как сельское хозяйство, защита интеллектуальной собственности, обменные курсы валют, финансовые услуги, расширение торгового сотрудничества, передача технологий, урегулирование споров", - заявил Лю Хэ на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Китайский вице-премьер также сказал, что "стороны договорились о последующих консультациях и совместной работе в направлении достижения окончательного соглашения".

Лю Хе передал Трампу устное послание председателя КНР Си Цзиньпина, в котором отмечалось, что в ходе китайско-американских торговых переговоров последнее время "была проявлена добрая воля, это приветствовали как народы двух стран, так и международное сообщество".

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, которая призвана стать "первым этапом" урегулирования разногласий по торговле. По словам Трампа "вторая фаза стартует практически сразу".

По сообщениям мировых СМИ, которые позднее подтвердил министр финансов США Стивен Мнучин, американская сторона согласилась отказаться от повышения пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд с 25% до 30%, которое было запланировано на ближайший вторник. В обмен на это Китай на первой фазе реализации договоренностей согласился покупать у США больше сельхозпродукции.

Ранее американские СМИ сообщали, что США и Китай согласовали "промежуточное" соглашение, которое позволит сторонам приостановить торговую войну и работать над более масштабным соглашением по спорным вопросам, касающимся торговли.