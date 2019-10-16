Мантуров посоветовал усилить импортозамещение после отключения компрессоров "Газпрома"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг напоминает, что российское оборудование должно производиться в России, и призывает компании ТЭКа сформулировать, что им нужно в части импортозамещения. Так глава ведомства Денис Мантуров прокомментировал принудительное отключение импортного оборудования "Газпрома" через спутниковую связь.

15 октября начальник департамента 335 "Газпрома" Павел Крылов рассказал, что в 2012 году две мобильные компрессорные станции "Газпрома", предназначенные для ремонта газопроводов, были отключены во время испытаний. Компания-производитель LMF отключила их через спутник. С тех пор компрессоры "стоят мертвым грузом" и превратились в металлолом, отметил Крылов.

Мантуров отметил, что сейчас компании ТЭК часто считают российским оборудование, которое покупают у российских поставщиков, даже если оно сделано за границей. В связи со случившимся министр поддерживает стремление "Газпрома" использовать оборудование, произведенное в России.

"В России есть компании, способные производить аналогичные компрессорные станции и системы управления к ним, в том числе Челябинский компрессорный завод, Краснодарский компрессорный завод, Уральский компрессорный завод и ряд других", - сказал министр.

"В ближайшее время мы ожидаем активную работу со стороны вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний, в том числе ПАО "Газпром", в части внесения их перспективных потребностей в государственную информационную систему промышленности. Это максимально эффективно позволит сфокусировать наши усилия на импортозамещении наиболее чувствительных позиций", - добавил глава Минпромторга.