S7 получила допуск на полеты в Грузию и не может им воспользоваться

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Росавиация дала авиакомпании S7 допуск на полеты в Кутаиси, до семи рейсов в неделю, следует из приказа агентства. Пока действует запрет на прямое авиасообщение с Грузией, компания летать туда не сможет.

Компания получила этот допуск, который ранее был у ее "дочки" "Глобус" и с которой S7 объединилась, объяснил представитель перевозчика.

В Росавиации сказали, что допуск - это право компании.

"Это нормальная практика, когда авиакомпании продлевают свой допуск на выполнение полетов, для того чтобы иметь возможность в случае открытия воздушного сообщения начать их сразу. Поэтому, как только будут сняты ограничения на полеты в Грузию, авиакомпания S7 сможет воспользоваться этим правом", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Президент Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям возить пассажиров в Грузию с 8 июля после беспорядков 20 июня в Тбилиси. Тогда грузинская оппозиция устроила протест из-за участия депутатов Госдумы в Межпарламентской ассамблее православия, которая проходила в здании грузинского парламента. В Москве сочли протесты риском для безопасности россиян.

Кроме запрета полетов, российским туристическим компаниям рекомендовали не продавать туры в Грузию. Российский Минтранс запретил грузинским компаниям летать в Россию.