Mitsubishi с ноября прекратит поставки внедорожника Pajero в РФ

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российский дистрибьютор японского Mitsubishi Motors (ООО "ММС Рус") объявил о прекращении поставок в РФ внедорожников модели Pajero с ноября.

Как отмечается в сообщении компании, "в продажу поступает последняя партия модели из 500 машин, которые появятся в официальных дилерских центрах с 1 ноября 2019 года".

"Последняя партия получила название, в нее входит обе доступные комплектации Instyle и Ultimate c трехлитровым бензиновым двигателем и полноприводной трансмиссией Super Select 4WD", - отмечается в пресс-релизе.

Поставки внедорожников Pajero также прекращены в Японии и Германии.

В настоящее время внедорожник предлагается на российском рынке по цене 2,99 млн рублей. По данным "Автостата", за 9 месяцев 2018 года в РФ продано 344 автомобиля этой модели, в текущем году - 884 внедорожника.

Mitsubishi Pajero первого поколения поступил в продажу в мае 1982 года.