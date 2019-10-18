Набиуллина допустила "более решительное" снижение ставки

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Банк России, который обычно предпочитает небольшие шаги в изменении ставки, допускает более решительное ее снижение, сказала CNBC председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, когда регулятор видит, что инфляционные факторы и поступающие данные могут значительно изменить его экономический прогноз, он может менять ставку более решительно, а не как обычно на 25 базисных пунктов.

Текущая инфляция сейчас немного ниже целевого показателя ЦБ и составляет около 3,8%, сказала Набиуллина.

"Мы видим, что проинфляционные факторы конца 2018 года - начала 2019 года исчезли, мы видим дальнейшее снижение ставки", - сказала глава ЦБ.

6 сентября ЦБ снизил ключевую ставку 25 б.п., до 7% годовых. В июле она была снижена с 7,5% до 7,25%, в июне - с 7,75% до 7,5% годовых.

Набиуллина также отметила воздействие на российскую экономику в I полугодии таких внутренних факторов, как изменение налогобложения и монетарная политика. Сейчас, по ее словам, на экономике сказывается ухудшение мировой конъюнктуры, в том числе замедление роста экономики Китая, крупнейшего партнера России, и замедление его экспорта. Российский экспорт вслед за этим также замедляется, а это также является одним из определяющих для экономики факторов, рассказала глава ЦБ.