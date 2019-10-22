ФАС разрешила "Татнефти" приобрести топливный бизнес Neste в Петербурге

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ООО "Татнефть-АЗС-Запад" ("дочка" "Татнефти" о приобретении 100% в ООО "Несте Санкт-Петербург", говорится в сообщении ведомства.

При этом в службе отметили, что сделка приведет к возникновению у "Татнефть-АЗС-Запад" доминирующего положения и его усилению на розничном рынке дизтоплива Ленинградской области.

Также сделка приведет к сокращению числа участников розничного рынка бензина и дизтоплива в Ленинградской области, считает ФАС. "Таким образом, осуществление данной сделки приведет к ограничению конкуренции на розничных рынках бензинов автомобильных и дизельного топлива в границах Ленинградской области", - отмечает ведомство.

В связи с этим ФАС выдала "Татнефти" предписание.

"Татнефть" и Neste объявили о сделке в начале июля. Финская компания продаст "Татнефти" 75 АЗС и терминал в Санкт-Петербурге. Сделку планируется закрыть до конца 2019 года. В соответствии с отдельным соглашением между компаниями, после завершения сделки рознично-сбытовая сеть будет продолжать работу под брендом Neste до 5 лет. Компании договорились не раскрывать цену сделки.

На конец 2018 года под брендом "Татнефти" работали 711 АЗС, в том числе 602 в России. Компания в 2018 году реализовала в розницу и мелким оптом 3,5 млн тонн нефте- и газопродуктов. План реализации на текущий год - 3,7 млн тонн нефтепродуктов.

Также сообщалось, что на развитие сети в 2019 году планировалось выделить 4,7 млрд рублей, в том числе направить средства на переформатирование 37 АЗС и приобретение двух нефтебаз.

В стратегии "Татнефти" до 2030 года говорится, что продажи на АЗС и мелким оптом к этому периоду достигнут 5 млн тонн в год, инвестиции в 2019-2030 годах составят 13,8 млрд рублей.