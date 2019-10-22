Поиск

ФАС разрешила "Татнефти" приобрести топливный бизнес Neste в Петербурге

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ООО "Татнефть-АЗС-Запад" ("дочка" "Татнефти" о приобретении 100% в ООО "Несте Санкт-Петербург", говорится в сообщении ведомства.

При этом в службе отметили, что сделка приведет к возникновению у "Татнефть-АЗС-Запад" доминирующего положения и его усилению на розничном рынке дизтоплива Ленинградской области.

Также сделка приведет к сокращению числа участников розничного рынка бензина и дизтоплива в Ленинградской области, считает ФАС. "Таким образом, осуществление данной сделки приведет к ограничению конкуренции на розничных рынках бензинов автомобильных и дизельного топлива в границах Ленинградской области", - отмечает ведомство.

В связи с этим ФАС выдала "Татнефти" предписание.

"Татнефть" и Neste объявили о сделке в начале июля. Финская компания продаст "Татнефти" 75 АЗС и терминал в Санкт-Петербурге. Сделку планируется закрыть до конца 2019 года. В соответствии с отдельным соглашением между компаниями, после завершения сделки рознично-сбытовая сеть будет продолжать работу под брендом Neste до 5 лет. Компании договорились не раскрывать цену сделки.

На конец 2018 года под брендом "Татнефти" работали 711 АЗС, в том числе 602 в России. Компания в 2018 году реализовала в розницу и мелким оптом 3,5 млн тонн нефте- и газопродуктов. План реализации на текущий год - 3,7 млн тонн нефтепродуктов.

Также сообщалось, что на развитие сети в 2019 году планировалось выделить 4,7 млрд рублей, в том числе направить средства на переформатирование 37 АЗС и приобретение двух нефтебаз.

В стратегии "Татнефти" до 2030 года говорится, что продажи на АЗС и мелким оптом к этому периоду достигнут 5 млн тонн в год, инвестиции в 2019-2030 годах составят 13,8 млрд рублей.

ФАС Neste Татнефть Петербург

Новости

Мэрия проверит "фейки" о радиоактивных очагах в зоне Юго-Восточной хорды

Мэрия проверит "фейки" о радиоактивных очагах в зоне Юго-Восточной хорды
Прорыв дамбы в Красноярском крае

Число жертв прорыва дамб в Красноярском крае выросло до 17

Треть получивших господдержку кинокартин не окупаются в прокате

Каховскую линию московского метро закроют для строительства БКЛ

Каховскую линию московского метро закроют для строительства БКЛ

Что случилось этой ночью: вторник, 22 октября

Спрос на бензин в России показал рекордное падение за четыре года

Поставщики повысили цены на гречку

Поставщики повысили цены на гречку

Государство планирует страховать добровольные пенсионные накопления россиян

Государство планирует страховать добровольные пенсионные накопления россиян

Прокуратура нашла нарушения у еще одной золотодобывающей артели в Красноярском крае

Прокуратура нашла нарушения у еще одной золотодобывающей артели в Красноярском крае

Mitsubishi с ноября прекратит поставки внедорожника Pajero в РФ

Mitsubishi с ноября прекратит поставки внедорожника Pajero в РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');