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"Газпром нефть" начнет полномасштабную разработку Ямбургского месторождения в 2022 году

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" планирует начать полномасштабную промышленную разработку Ямбургского месторождения в 2022 году, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

"Если говорить по Ямбургскому месторождению, то ставим перед собой задачу уже в 2022 году начать полномасштабную промышленную разработку данного месторождения", - сказал он.

По его словам, ускорить сроки освоения крупных месторождений может, в частности, запущенный в Тюмени интегрированный центр разработки месторождений. "Задача центра значительно - в два раза - сократить сроки от начала проектно-изыскательских работ до ввода месторождения в промышленную эксплуатацию, в два раза сократить сроки от момента начала работ до выхода на стадию "первая нефть", - сказал глава компании.

Ранее сообщалось, что весной "Газпром нефть" стала оператором ачимовских отложений Ямбургского месторождения. Компания разработала программу опытно-промышленных работ (ОПР) проекта "Ямбург - Ачимовские залежи" на 2019-2021 годы общей стоимостью 12 млрд рублей. Планируется, что в 2019 году в ходе геологической фазы будет получено подтверждение промышленного притока, в 2020 году в ходе экспериментальной фазы состоится выбор базовой технологии строительства скважин, а в 2021 году в рамках адаптационной фазы компания займется оптимизацией технологий и снижением затрат. Сейчас компания находится на этапе опытно-промышленных работ, в 2019 году планирует закончить бурение двух скважин и начать бурение еще двух.

Газпром нефть

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