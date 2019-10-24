Поиск

Что произошло за день: четверг, 24 октября

Побег фигуранта дела "Нового величия", рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes и перезахоронение останков Франко

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Фигурант дела об экстремистской группе "Новое величие" сбежал из-под домашнего ареста. По данным ФСИН, о побеге Сергея Гаврилова стало известно в минувший понедельник. В четверг Люблинский суд Москвы заочно изменил ему меру пресечения на арест.

- В Волгограде задержан коллектор, подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка. По предварительным данным, мужчина работает в ООО "НСВ" (Национальная служба взысканий). Сбербанк объявил, что расторгнет контракт с этой организацией и проведет аудит систем защиты персональных данных проблемных заемщиков, которые используют сотрудничающие с банком коллекторские агентства.

- Михаил Абызов в суде заявил о выезде среднего сына в США. По словам экс-министра, возникла угроза, что ребенка заберут из семьи органы опеки. Подсудимый также подчеркнул, что он не может платить алименты бывшей жене, которая растит двоих несовершеннолетних детей.

- Forbes опубликовал топ-25 самых богатых женщин России. Список неизменно возглавляет президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием в $1,2 млрд, на втором месте - гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд). Третье место занимает супруга петербургского миллиардера Юрия Ковальчука Татьяна ($600 млн), а замыкает рейтинг теннисистка Мария Шарапова ($180 млн).

- Борис Джонсон призовет членов парламента согласиться на всеобщие выборы в декабре. Премьер-министр Великобритании заявил, что парламент получит время на обсуждение сделки по Brexit, но тогда ему придется принять предложение о выборах. Вопрос будет вынесен на рассмотрение 28 октября.

- Люди, обнаруженные мертвыми в грузовике в Великобритании, были китайцами. Полиция Эссекса предполагает, что к гибели 39 человек могут быть причастны организованные преступные группы.

- В Испании перезахоронили останки Франсиско Франко. Церемония прошла без участия журналистов. У кладбища Мингоррубио в Мадриде процессию встречали сотни людей, скандировавших лозунги в честь Франко и Испании.

Новости по теме

Новости

В Москве арестован правозащитник Маяков

Дело Михаила Абызова

Михаил Абызов заявил о вынужденном отъезде сына в США

За хищение данных клиентов Сбербанка и других банков задержали коллектора

За хищение данных клиентов Сбербанка и других банков задержали коллектора

Госдума согласилась на лишение депутата Герасименко неприкосновенности из-за ДТП

В Коми нашли останки древнейшего предка всех наземных позвоночных

Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от "Единой России"

Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от "Единой России"
Дело "Нового величия"

ФСИН подтвердила побег фигуранта дела "Нового величия" из-под домашнего ареста

ФСИН подтвердила побег фигуранта дела "Нового величия" из-под домашнего ареста

В Генпрокуратуре подсчитали осужденных за оскорбление госсимволов

Комиссия по помилованию рекомендовала освободить осужденного за шпионаж Фруде Берга

Песков назвал неактуальным вопрос о преемнике Путина

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');