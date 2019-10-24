Что произошло за день: четверг, 24 октября

Побег фигуранта дела "Нового величия", рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes и перезахоронение останков Франко

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Фигурант дела об экстремистской группе "Новое величие" сбежал из-под домашнего ареста. По данным ФСИН, о побеге Сергея Гаврилова стало известно в минувший понедельник. В четверг Люблинский суд Москвы заочно изменил ему меру пресечения на арест.

- В Волгограде задержан коллектор, подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка. По предварительным данным, мужчина работает в ООО "НСВ" (Национальная служба взысканий). Сбербанк объявил, что расторгнет контракт с этой организацией и проведет аудит систем защиты персональных данных проблемных заемщиков, которые используют сотрудничающие с банком коллекторские агентства.

- Михаил Абызов в суде заявил о выезде среднего сына в США. По словам экс-министра, возникла угроза, что ребенка заберут из семьи органы опеки. Подсудимый также подчеркнул, что он не может платить алименты бывшей жене, которая растит двоих несовершеннолетних детей.

- Forbes опубликовал топ-25 самых богатых женщин России. Список неизменно возглавляет президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием в $1,2 млрд, на втором месте - гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд). Третье место занимает супруга петербургского миллиардера Юрия Ковальчука Татьяна ($600 млн), а замыкает рейтинг теннисистка Мария Шарапова ($180 млн).

- Борис Джонсон призовет членов парламента согласиться на всеобщие выборы в декабре. Премьер-министр Великобритании заявил, что парламент получит время на обсуждение сделки по Brexit, но тогда ему придется принять предложение о выборах. Вопрос будет вынесен на рассмотрение 28 октября.

- Люди, обнаруженные мертвыми в грузовике в Великобритании, были китайцами. Полиция Эссекса предполагает, что к гибели 39 человек могут быть причастны организованные преступные группы.

- В Испании перезахоронили останки Франсиско Франко. Церемония прошла без участия журналистов. У кладбища Мингоррубио в Мадриде процессию встречали сотни людей, скандировавших лозунги в честь Франко и Испании.