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Росгеология уточнила запасы крупной золотоносной залежи в Башкирии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - АО "Северо-Кавказское ПГО" (Ессентуки, входит в госхолдинг "Росгеология") уточнило запасы медно-цинковых золотосодержащих руд в центральной части Южно-Подольского рудопроявления в Хайбуллинском районе Башкирии, сообщает пресс-служба холдинга.

"Средняя мощность залежи составляет 10,6 м, примерный размер - 720 м на 930 м, содержание меди в породе 0,92%, цинка - 2,82%. Полученные параметры позволили геологам выполнить предварительный расчет ресурсного потенциала по категории Р1 - по авторской оценке он составил 200 тыс. тонн меди и 600 тыс. тонн цинка", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что специалисты "Росгеологии" обнаружили здесь золотоносную залежь мощностью 28,2 м со средним содержанием золота 4,2 г/т, при этом в отдельных интервалах содержание золота достигает 10 г/т.

"После локализации золоторудного интервала специалисты рассчитывают оценить прогнозные ресурсы золота в авторском варианте в объеме 28 тонн. Золоторудный интервал такой мощности и содержания золота выявлен впервые за 40-летнюю историю изучения Южно-Подольского рудопроявления", - отмечается в сообщении холдинга.

Предполагается, что к концу 2020 года ресурсный потенциал залежи может увеличиться до 280 тыс. тонн меди, 850 тыс. тонн цинка и 36 тонн золота.

АО "Росгеология" создано в июле 2011 года на базе госпредприятия "Центргеология". 100% акций компании находится в федеральной собственности. В холдинг входят 38 геологоразведочных предприятий, которые работают в 30 регионах страны.

Росгеология Башкирия

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