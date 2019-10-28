Россия собралась в 10 раз увеличить экспорт продукции судостроения

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года.

"Основная цель - увеличить долю российских кораблей, российских судов на мировом рынке судостроения, особенно в гражданском секторе. Согласно стратегии до 2035 года объемы экспортных поставок должны вырасти почти в 10 раз - до 25 млрд рублей", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник. При этом он подчеркнул, что это не должно происходить в ущерб внутреннему рынку.

Он напомнил, что в прошлом году на воду было спущено 32 гражданских судна, теперь же общий объем выпуска продукции гражданского судостроения должен увеличиться почти в семь раз.

Медведев также заявил, что в России действует большая государственная программа по строительству атомных ледоколов, газовозов, рыболовецких судов.

"Сейчас наш основной экспортный потенциал сосредоточен в военном кораблестроении, мы практически одна из немногих стран, которая предлагает почти всю линейку образцов вооружений. А вот что касается гражданской продукции, то ситуация хуже, и нам нужно наращивать поставки судов и морской техники на мировой рынок", - сказал Медведев.

Стратегия предусматривает инновационное обновление отрасли, максимальную локализацию производства в России, добавил премьер-министр.