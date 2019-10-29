Рубль слегка ускорил темпы снижения к доллару и евро

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного усилили повышение на Московской бирже во вторник вечером, рубль чуть ускорил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с мировых рынков.

Курс доллара составил 63,89 руб. в 19:00, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,04 руб., подорожав на 26,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,63 копейки - до 67,11 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка усилил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах на фоне негативных сигналов с мировых рынков и снижающихся котировок нефти. Трейдеры внимательно наблюдают за развитием торговых переговоров США и Китая, ситуацией вокруг выхода Великобритании из ЕС, а также ближайшими действиями ФРС США относительно денежно-монетарной политики. Итоги заседания американского Центробанка будут подведены в среду. По прогнозам большинства аналитиков и участников рынка, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. Это будет третье снижение ставки с начала года.

Между тем Управление торгового представителя США сообщило в понедельник, что рассматривает возможность продления освобождения от импортных пошлин для порядка 1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по первой фазе торгового соглашения идут даже быстрее, чем ожидалось. Президент добавил, что в этой части соглашения будут учтены интересы фермеров и банков.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" Александр Карпов, рынок во вторник безыдейный, объем торгов сохраняется на невысоком уровне в течение нескольких дней. "В целом доллар тяготеет к росту относительно рубля, пара "доллар-рубль" вошла в зону перепроданности вблизи 63,5 руб., откуда доллар постепенно выкупают. Налоговый период завершился, и с этой стороны поддержка рубля ушла. Приток новых денег в ОФЗ в ближайшее время будет ограниченным в сравнении с тем, что было с начала года, поэтому спрос на рубль снизится. На данный момент основным событием представляется завтрашнее заседание ФРС США, все рынки ждут решения американского регулятора по ставке", - отметил Карпов.

"Спрос на рубль начнет постепенно снижаться на фоне завершения октябрьских налоговых платежей. Кроме того, негативная динамика нефти также вносит свой вклад в слабость рубля. Одновременно на глобальном рынке наблюдается укрепление доллара. Соответственно, из локальных факторов поддержки остаются аукционы ОФЗ, которые пройдут в среду, но по факту агрессивного снижения ставки ЦБ РФ уже нельзя быть уверенным в достаточно высоком спросе", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику после заметного снижения в первой половине торгов, давление на рынок оказывают ожидания роста запасов в США. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени увеличились на 0,08% - до $61,3 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,27% - до $55,66 за баррель.

Американский институт нефти (API) опубликует данные о запасах нефти в США во вторник, а в среду будут обнародованы официальные данные управления по энергетике Минэнерго США (EIA). Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что EIA сообщит о росте запасов нефти в США на 2,5 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 30 октября на 3,8 копейки, до 63,832 руб., и уменьшил курс евро на 6,13 копейки, до 70,7769 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос во вторник на 14,87 копейки по отношению к понедельнику и составил 63,8894 руб.. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени поднялся на 31,33 копейки и составил 64,03 руб.. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 402,591 млн, из которых $655,595 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 746,996 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 10,59 копейки по отношению к понедельнику, до 70,8118 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 19,77 копейки и составил 70,8719 руб.. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR544,813 млн, из которых EUR187,332 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR357,481 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 29 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 304,5 млрд рублей (при лимите 1 трлн 750 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 304,5 трлн рублей) в среднем по ставке 6,45% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 22 октября, банки разместили в ЦБ РФ 2,24 трлн рублей (при лимите 2,24 трлн рублей и общем спросе 3,038 трлн рублей) в среднем по ставке 6,89% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов немного понизились во вторник, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,78% годовых. В то же время, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 3 б.п. - до 6,74% годовых, ставка на срок 1 месяц опустилась на 5 б.п. - до 6,78% годовых. Ставка на срок 3 месяца отступила на 5 б.п. - до 6,84% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 6 б.п. - до 6,86% годовых.

Как отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, отток средств в бюджет в объеме более 1,5 трлн рублей налоговых выплат за последние дни пока не позволил ставкам МБК полностью отыграть пятничное снижение ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. По его словам, в целях восполнения запасов ликвидности ЦБ РФ сегодня сократил лимит на традиционном недельном аукционе.

"С возвратом части средств с депозитов ЦБ в банковскую систему ставка MosPrime по кредитам "овернайт" вероятно еще приблизится к ключевой ставке, так как к моменту пятничного заседания ЦБ и проведения основных налоговых платежей MosPrime "овернайт" превышала ключевую ставку лишь на 3 б.п. Однако уже через неделю завершается очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ. До его окончания бюджет, по всей видимости, еще не успеет восполнить запасы ликвидности банков необходимым объемом, поэтому давление на ставки МБК может вновь усилиться", - подчеркнул Кравченко.