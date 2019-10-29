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Орешкин заявил, что годовая инфляция в РФ уйдет ниже 3% в январе

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в России замедлится ниже 3% уже в январе 2020 года и может оказаться ниже этого уровня и по итогам всего 2020 года при сохранении текущей ключевой ставки в 6,5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"На этот год я говорил около 3,5% (может составить инфляция - ИФ). Прогноз ЦБ по инфляции на 2019 год (3,2-3,7% - ИФ) сейчас выглядит адекватно", - высказал он ожидания на 2019 год.

"По нашим моделям, при сохранении ставки в 6,5% весь следующий год инфляция может оказаться ниже базового прогноза в 3% по итогам 2020 года", - сказал он по поводу ожиданий от будущего года и вопроса о пространстве для снижения ключевой ставки.

"Ниже 3% годовая инфляция уже уйдет в январе 2020 года. (Будет ли это нижняя точка - ИФ) будет зависеть от того, на сколько действия ЦБ помогут развернуть динамику кредитования" - добавил министр.

Минэкономразвития РФ Максим Орешкин

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