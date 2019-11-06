ЦБ РФ спрогнозировал снижение инфляции до 3% уже в январе

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в России опустится до 3% уже в январе 2020 года, полагают аналитики ЦБ РФ.

"В сентябре годовая инфляция понизилась до 4%", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ. Аналитики финансового регулятора объясняют снижение инфляции в январе до 3% "действием дезинфляционных факторов, в основном временных", а также "прекращением действия эффекта базы, связанного с НДС и индексацией тарифов на коммунальные услуги в январе 2019 года".

В октябрьском заявлении по итогам совета директоров, на котором ЦБ решил снизить ставку сразу на 50 базисных пунктов, говорилось, что годовая инфляция "сложится несколько ниже 3%" в I квартале 2020 года, без разбивки по месяцам.

Возврат инфляции к 4% произойдет к концу 2020 года "по мере оживления экономической активности и прекращения действия временных дезинфляционных факторов", полагают аналитики ЦБ.

По оценке аналитиков ЦБ, в октябре инфляция составила 0,1-0,2%, что соответствует годовой инфляции на уровне 3,7-3,8%. Росстат опубликует оценку октябрьской инфляции в среду.

Действующий прогноз ЦБ по инфляции (обновлен в октябре) на 2019 год - 3,2-3,7%, на 2020 год - 3,5-4%. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 13 декабря, оно будет опорным.

Годовая инфляция в России замедлится ниже 3% уже в январе 2020 года и может оказаться ниже этого уровня и по итогам всего 2020 года при сохранении текущей ключевой ставки в 6,5%, говорил ранее в октябре глава Минэкономразвития Максим Орешкин.