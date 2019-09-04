Россия и Турция начали консультации по поставкам истребителей Су-35

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Турция пока не обращалась к РФ с просьбой о закупке российского истребителя пятого поколения Су-57, но соответствующие консультации уже начались, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев

"По Су-57 пока заявок нет, и в этой связи говорить о каких-то контрактных переговорах пока преждевременно", - сказал он журналистам.

Вместе с тем Шугаев отметил, что "консультации начались и по Су-35 и, как дальнейшая тема, по Су-57".