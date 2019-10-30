Рубль незначительно изменился к доллару и евро на старте торгов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Доллар немного снижается, евро почти не меняется на Московской бирже в среду утром, рубль лишь слегка укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС США по ставке в среду вечером.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,91-63,96 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,93 руб. (-2,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,04 руб. (+0,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,15 копейки к уровню закрытия вторника, до 67,13 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,3 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 26,31 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов. Участники рынка ждут итогов октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут подведены вечером в среду. Подавляющее большинство экспертов, опрошенных различными СМИ, полагает, что Федрезерв вновь уменьшит базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта (п.п.).

При этом американскому Центробанку предстоит принять сложное решение относительно того, стоит ли давать сигнал о возможной паузе в цикле снижений ставки и, если стоит, то когда, пишет The Wall Street Journal.

По итогам сентябрьского заседания регулятор понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,75% до 2% годовых. Федрезерв отметил увеличение понижательных рисков в экономике США и повышение вероятности рецессии.

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе азиатских торгов в среду на данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов топлива на терминале в Кушинге по итогам четвертой недели подряд.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подешевели на 0,26% - до $61,07 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,45%, до $55,29 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета API, запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе выросли на 1,22 млн баррелей. Если данные института, который собирает информацию на добровольной основе, подтвердятся в отчете министерства энергетики США, который будет обнародован в среду, недельное повышение запасов на терминале станет четвертым подряд. Также API сообщил о снижении запасов нефти в США в целом на 708 тыс. баррелей.

Между тем накануне министр нефти Нигерии Тимипре Силва после встречи со своим саудовским коллегой принцем Абдулазизом бен Сальманом заявил, что Саудовская Аравия готова снизить добычу сильнее, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+.