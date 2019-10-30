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Гендиректор госфонда Норвегии решил уйти в отставку

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Норвегии решил уйти в отставку руководитель организации, управляющей Фондом национального достояния, Ингве Слингстад. Об этом говорится в квартальном отчете фонда. Слингстад останется в должности, пока ему не найдут преемника.

Затем он планирует продолжить работу в фонде и заняться инвестированием денег фонда в незарегистрированные на бирже компании, работающие в сфере возобновляемой энергетики. Он работал в фонде с 1998 года и возглавил его в январе 2008 года.

Госфонд Норвегии - крупнейший в мире по объему активов. В III квартале 2019 года он получил доход от инвестиций в размере 1,59%, или 236 млрд норвежских крон ($25,6 млрд) за счет подорожания американских акций.

Доход от инвестиций в акции составил 1,27%. Акции компаний из США, на которые приходится 40% инвестиций, продемонстрировали рост на 2,9%.

Доходность вложений в бонды составила 2,36%, инвестиций в недвижимость - 3,1%.

Порядка 69,1% средств фонда на конец третьего квартала было инвестировано в акции, 28,2% - в активы с фиксированной доходностью, 3,9% - в недвижимость.

Наибольшую долю в акциях фонда составляют бумаги Microsoft, Apple, Nestle и Alphabet, в облигациях - госбонды США, Японии и Германии.

Стоимость активов фонда за третий квартал выросла на $62,8 млрд (во многом из-за колебаний курса норвежской валюты) и превышает $1,05 трлн; фонду принадлежит примерно 1,4% всех акций в мире.

Фонд был создан в 1990 году. Им управляет Norges Bank Investment Management (NBIM). На мировых рынках госфонд работает через структуру Government Pension Fund Global. Фонд инвестирует преимущественно за пределами страны, чтобы не подстегивать инфляцию в Норвегии.

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