Число обнаруженных в РФ фальшивых евро выросло в 3 раза, долларов - снизилось на 26%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Количество выявленных в банковской системе РФ в январе-сентябре 2019 года поддельных банкнот евро выросло в три раза, следует из материалов на сайте ЦБ РФ.

За этот период банки выявили 392 фальшивые европейские купюры против 132 за аналогичный период 2018 года.

Максимум пришелся на второй квартал, когда количество обнаруженных подделок достигло 184 после 61 в первом квартале, в третьем квартале оно снизилось до 147. Для сравнения: за весь 2018 год было выявлено 182 подделки, за 2017 год - 194, за 2016 год - 140.

Динамично растет количество выявленных поддельных китайских юаней. За три квартала 2019 года было обнаружено 53 банкноты, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (24). В первом квартале их обнаружено 12 штук, во втором - 22, в третьем - 19.

Снизилось в 2019 году количество выявляемых фальшивых долларов США. За девять месяцев их было обнаружено 1379 купюр, что на 26% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (1859). Поквартально: в первом квартале - 449, во втором - 441, в третьем - 489.

Всего за три квартала 2019 года было выявлено 1827 поддельных банкнот иностранных государств, годом ранее их было на 9,5% меньше (2018 штук).

Доля евро в общем количестве подделок по итогам девяти месяцев 2019 года увеличилась до 21,5% с 6,5% годом ранее, юаней - до 2,9% с 1,2%, а долларов США - снизилась до 75,5% с 92,1%.

Количество выявленных поддельных рублевых дензнаков за девять месяцев 2019 года увеличилось на 2,1%, до 28,9 тыс. с 28,3 тыс. за аналогичный период 2018 года.