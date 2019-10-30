ВЭБ объявил о продаже с дисконтом проблемного производителя индюшатины

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ВЭБ после длительных поисков стратегического инвестора для одного из проблемных активов, доставшихся госкорпорации за долги - производителя индейки "Евродон", объявил о его продаже с дисконтом, при этом не раскрыл покупателя.

"Этот проект ("Евродон" - ИФ) на слуху, о нем неоднократно спрашивали депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Долг перед ВЭБом по созданию этого проекта - свыше 30 млрд рублей. Инициатор проекта, предыдущий инвестор со всеми проблемами по развитию этого проекта не смог справиться, и в течение года ВЭБ занимается поиском стратегического инвестора, который это предприятие будет развивать и создавать рабочие места. В том числе имея в виду не только насыщение этой продукцией рынка в РФ, но и экспортный потенциал", - сказал журналистам глава ВЭБа Игорь Шувалов, комментируя итоги набсовета госкорпорации.

По его словам, компании, выразившие желание купить "Евродон", были определены в рамках тендерных процедур. "Этот актив с дисконтом продан, с дисконтом к номинальной цене долга. Но должен сказать, что эта цена превышает на 2 млрд рублей ту цену, которую мы получили от первоклассного международного оценщика, так что мы считаем, что хоть и с убытком для ВЭБа, но с хорошим финансовым результатом мы реализуем этот актив и выполняем свою функцию развития, поскольку этот актив достается стратегическому инвестору", - сказал Шувалов.

Он отказался назвать этого инвестора, отметив лишь, что он профильный для "Евродона". "Я думаю, что этот инвестор должен быть назван Россельхозбанком, поскольку Россельхозбанк принимает самое активное участие в этой сделке. Думаю, будет правильно, если этого инвестора объявят они", - заключил Шувалов.

В июле 2019 года Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом "Евродон". В компании было открыто конкурсное производство на срок до 26 декабря 2019 года. В феврале этот же ростовский арбитраж ввел в отношении "Евродона" процедуру наблюдения сроком на пять месяцев по заявлению индивидуального предпринимателя Николая Онисича, которому компания задолжала 4,5 млн рублей. В июне суд включил в реестр кредиторов также требования ВЭБа на 13,2 млрд рублей.

В августе 2018 года "Евродон" не смог провести очередной платеж по кредиту "ВЭБ Капитала". По данным ВЭБа, на декабрь 2018 года задолженность агрохолдинга "Евродон" перед банком составляла 37 млрд рублей. Во второй половине прошлого года руководство предприятиями агрохолдинга фактически перешло к ВЭБу.