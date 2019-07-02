Поиск

Суд признал банкротом производителя индюшатины "Евродон"

Акционером компании является дирижер Валерий Гергиев

Суд признал банкротом производителя индюшатины "Евродон"
Фото: Reuters

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом производителя мяса индейки ООО "Евродон" (входит в агрохолдинг "Евродон). В компании открыто конкурсное производство на срок до 26 декабря 2019 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Конкурсным управляющим назначен Федор Мерешкин (НП "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие").

В феврале этот арбитраж ввел в отношении "Евродона" процедуру наблюдения сроком на пять месяцев по заявлению индивидуального предпринимателя Николая Онисича, которому компания задолжала 4,5 млн рублей. В июне суд включил в реестр кредиторов также требования ВЭБа на 13,2 млрд рублей.

В августе 2018 года "Евродон" не смог провести очередной платеж по кредиту "ВЭБ Капитала". По данным ВЭБа, на декабрь 2018 года задолженность агрохолдинга "Евродон" перед банком составляла 37 млрд рублей. Во второй половине прошлого года руководство предприятиями агрохолдинга фактически перешло к ВЭБу.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "ВЭБ Капитал" владеет 45% уставного капитала ООО "Евродон", ВЭБ - 40%, дирижер Валерий Гергиев - 15%. В 2017 году "Евродон" получил 5,7 млрд рублей выручки (снижение к уровню 2016 года на 30,9%), 3,6 млрд рублей чистого убытка (рост в 1,8 раза).

Ростовская область Евродон Валерий Гергиев

Новости по теме

Новости

Страны не-ОПЕК присоединились к продлению сделки по ограничению добычи нефти

Страны не-ОПЕК присоединились к продлению сделки по ограничению добычи нефти

Московское метро сообщило о сбое с автоматами по продаже билетов

"НОВАТЭК" допустил, что Mitsui и JOGMEG найдут партнера для покупки доли в "Арктик СПГ 2"

Россиян предупредили о подорожании мяса на 10%

Россиян предупредили о подорожании мяса на 10%

В турецком порту взорвался итальянский танкер

Сменился генеральный директор "Транснефть-Дружбы"

Минтранс обещал урегулировать разногласия с Чехией в самые сжатые сроки

Минтранс обещал урегулировать разногласия с Чехией в самые сжатые сроки

Источник сообщил об отказе Czech Airlines в постоянном допуске к транссибирским перелетам

Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный"

Запрет полетов в Чехию стал ответом Праги на предложения Москвы по транссибирским маршрутам

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');