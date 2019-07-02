Суд признал банкротом производителя индюшатины "Евродон"

Акционером компании является дирижер Валерий Гергиев

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом производителя мяса индейки ООО "Евродон" (входит в агрохолдинг "Евродон). В компании открыто конкурсное производство на срок до 26 декабря 2019 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Конкурсным управляющим назначен Федор Мерешкин (НП "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие").

В феврале этот арбитраж ввел в отношении "Евродона" процедуру наблюдения сроком на пять месяцев по заявлению индивидуального предпринимателя Николая Онисича, которому компания задолжала 4,5 млн рублей. В июне суд включил в реестр кредиторов также требования ВЭБа на 13,2 млрд рублей.

В августе 2018 года "Евродон" не смог провести очередной платеж по кредиту "ВЭБ Капитала". По данным ВЭБа, на декабрь 2018 года задолженность агрохолдинга "Евродон" перед банком составляла 37 млрд рублей. Во второй половине прошлого года руководство предприятиями агрохолдинга фактически перешло к ВЭБу.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "ВЭБ Капитал" владеет 45% уставного капитала ООО "Евродон", ВЭБ - 40%, дирижер Валерий Гергиев - 15%. В 2017 году "Евродон" получил 5,7 млрд рублей выручки (снижение к уровню 2016 года на 30,9%), 3,6 млрд рублей чистого убытка (рост в 1,8 раза).