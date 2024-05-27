Производственный комплекс "Евродон-Юга выставлен на торги за 836 млн рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий ООО "Евродон-Юг" (ранее входило в агрохолдинг "Евродон" Вадима Ванеева) объявил публичное предложение по реализации производственно-технологического комплекса предприятия за 835,7 млн рублей, сообщается на Федресурсе.

Имущество выставлено на торги единым лотом, в который вошли производственно-технологический комплекс, производственные товарно-материальные ценности: здания и сооружения сельхозпредприятий и предприятий лесного хозяйства, земельные участки.

Прием заявок пройдет с 20 июня по 3 сентября 2024 года. Дата подведения итогов пока не определена.

"Преимущественное право приобретения имущества должника имеют лица, занимающиеся производством или производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к земельному участку должника", - отмечается в документации.

Ванеев в начале 2000-х годов фактически с нуля создал два долгое время лидировавших на рынке птицеводческих проекта ("Евродон" и "Донстар"), которые первыми в России начали производить продукцию из мяса индейки и утки в промышленных масштабах. Однако после потерь, вызванных тремя вспышками птичьего гриппа в 2016-2018 годах, в августе 2018 года "Евродон" не смог провести очередной платеж по кредиту "ВЭБ Капитала". Во второй половине 2018 года управление предприятиями компании фактически перешло к ВЭБу.

В апреле 2020 года госкорпорация продала контроль Россельхозбанку, а в мае "Дамате" и РСХБ подписали договор об уступке прав требования по обязательствам "Донстара". Новым кредитором стали "Новые утиные фермы", входящие в "Дамате".

В собственности "Донстара" находится крупнейший в России комплекс по промышленному производству мяса утки мощностью 16,5 тыс. тонн в убойном весе в год.

В феврале 2021 года Арбитражный суд Ростовской области признал Ванеева банкротом по его собственному заявлению и ввел процедуру реализации имущества.

В августе 2021 года суд привлек Ванеева к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Евродон-Юг" и ООО "Урсдон". По долгам последнего сумма ответственности Ванеева составляет 40,457 млрд рублей.

В январе 2023 года ООО "Индюшкин двор" (входит в ГК "Дамате") за 68 млн рублей приобрело у подразделения "Евродона" - ООО "Евродон-Юг" - оборудование, конвейеры, силосы, системы управления, контроля, поения и охлаждения птичника для выращивания самцов индейки.