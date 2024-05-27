Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Производственный комплекс "Евродон-Юга выставлен на торги за 836 млн рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий ООО "Евродон-Юг" (ранее входило в агрохолдинг "Евродон" Вадима Ванеева) объявил публичное предложение по реализации производственно-технологического комплекса предприятия за 835,7 млн рублей, сообщается на Федресурсе.

ЭкономикаИмущественный комплекс "Евродона" выставлен на торги за 1,7 млрд рублейЧитать подробнее

Имущество выставлено на торги единым лотом, в который вошли производственно-технологический комплекс, производственные товарно-материальные ценности: здания и сооружения сельхозпредприятий и предприятий лесного хозяйства, земельные участки.

Прием заявок пройдет с 20 июня по 3 сентября 2024 года. Дата подведения итогов пока не определена.

"Преимущественное право приобретения имущества должника имеют лица, занимающиеся производством или производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к земельному участку должника", - отмечается в документации.

Ванеев в начале 2000-х годов фактически с нуля создал два долгое время лидировавших на рынке птицеводческих проекта ("Евродон" и "Донстар"), которые первыми в России начали производить продукцию из мяса индейки и утки в промышленных масштабах. Однако после потерь, вызванных тремя вспышками птичьего гриппа в 2016-2018 годах, в августе 2018 года "Евродон" не смог провести очередной платеж по кредиту "ВЭБ Капитала". Во второй половине 2018 года управление предприятиями компании фактически перешло к ВЭБу.

В апреле 2020 года госкорпорация продала контроль Россельхозбанку, а в мае "Дамате" и РСХБ подписали договор об уступке прав требования по обязательствам "Донстара". Новым кредитором стали "Новые утиные фермы", входящие в "Дамате".

В собственности "Донстара" находится крупнейший в России комплекс по промышленному производству мяса утки мощностью 16,5 тыс. тонн в убойном весе в год.

В феврале 2021 года Арбитражный суд Ростовской области признал Ванеева банкротом по его собственному заявлению и ввел процедуру реализации имущества.

В августе 2021 года суд привлек Ванеева к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Евродон-Юг" и ООО "Урсдон". По долгам последнего сумма ответственности Ванеева составляет 40,457 млрд рублей.

В январе 2023 года ООО "Индюшкин двор" (входит в ГК "Дамате") за 68 млн рублей приобрело у подразделения "Евродона" - ООО "Евродон-Юг" - оборудование, конвейеры, силосы, системы управления, контроля, поения и охлаждения птичника для выращивания самцов индейки.

Евродон Федресурс Вадим Ванеев Донстар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 30 января

В России начались продажи собранных на калужском заводе "ПСМА Рус" Citroёn С5 Aircross

Сбер не заметил оттока средств физлиц из-за закона о бесплатных переводах

Сбер не заметил оттока средств физлиц из-за закона о бесплатных переводах

Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января

ФАС проанализирует тарифы аэропортов

Глава ВТБ Костин не видит оснований для повышения ставки Банка России

Глава ВТБ Костин не видит оснований для повышения ставки Банка России

Число быстрорастущих компаний в РФ увеличилось в 1,7 раза по итогам 2019-2023 гг.

Силуанов подтвердил планы зеркального ответа на использование доходов от активов РФ

Силуанов подтвердил планы зеркального ответа на использование доходов от активов РФ

BOTAS и "Газпром" работают над созданием в Стамбуле центра торговли газом

Альфа-банк подал иск к кипрской ABH Financial Ltd на 26,5 млрд рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });