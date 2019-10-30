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Путин пообещал настойчиво работать над улучшением бизнес-климата в России

Путин пообещал настойчиво работать над улучшением бизнес-климата в России
Владимир Путин в Будапеште
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Улучшение позиции РФ в рейтинге Всемирного банка Doing Business является лишь промежуточным результатом, власти продолжат настойчивую работу по совершенствованию бизнес-климата в стране, подчеркнул президент России Владимир Путин в среду во время посещения в Будапеште штаб-квартиры Международной федерации дзюдо.

Российский лидер в неформальной обстановке за чаепитием побеседовал с президентом МФД Мариусом Визером и почетным вице-президентом этой федерации, главой венгерского банка "ОТП" Шандором Чани. Последний в ходе беседы, в частности, поздравил Путина с успешной организацией в России чемпионата мира по футболу 2018 года. "Это был, пожалуй, лучший чемпионат на моей памяти", - сказал он.

Чани также заметил, что "ОТП" является инвестором в российскую экономику и он может свидетельствовать об "очень высоком качестве делового климата и беспроблемном взаимодействии банка со всеми структурами, включая контрольные". "Правда, отчасти, это связано еще и с тем, что мы соблюдаем все правила и законы", - добавил бизнесмен.

Путин поблагодарил своего собеседника за эту оценку. "Мы работаем в этом направлении настойчиво и в последнее время сделали еще несколько шагов в рейтинге Всемирного банка Doing Business, мы поднялись на 28 место, но это не предел, будем работать дальше по всем направлениям", - подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин

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