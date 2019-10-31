Квартальная прибыль Samsung упала на 52%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Samsung Electronics упала в III квартале на 52%, до 6,29 трлн южнокорейских вон ($5,4 млрд) из-за слабого спроса на чипы памяти. Годом ранее квартальная прибыль компании достигла рекордных 13,15 трлн вон.

Операционная прибыль за отчетный период составила 7,78 трлн вон против 17,57 трлн вон годом ранее.

Выручка Samsung снизилась на 5,3% до 62 трлн вон. Выручка подразделения по производству полупроводников снизилась на 29% до 17,59 трлн вон, операционная прибыль упала на 78%, до 3,05 трлн вон.

Консолидированная выручка бизнеса по выпуску дисплеев снизилась на 8%, до 9,26 трлн вон, а операционная прибыль выросла на 6,4%, до 1,17 трлн вон.

Подразделение ИТ и мобильных коммуникаций получило выручку в размере 29,25 трлн вон (повышение на 17%) и операционную прибыль в 2,92 трлн вон (рост на 31,5%).

Доходы подразделения по производству потребительской электроники, в которое входит бизнес по выпуску телевизоров, составила 10,93 трлн вон (увеличение на 7%), операционная прибыль - 0,55 трлн вон (незначительное снижение).

Котировки акций Samsung не изменились по итогам торгов в четверг. С начала года капитализация компании выросла более чем на 30% и превышает 347 трлн вон.