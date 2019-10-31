ОКБ и "Интерфакс" разработали систему оценки кредитных рисков малого и среднего бизнеса

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" и "Объединенное кредитное бюро" (ОКБ) объявили о запуске аналитического сервиса для оценки кредитных рисков компаний, призванного повысить доступность банковского финансирования для малого и среднего бизнеса (МСБ).

Новый сервис использует накопленные ОКБ кредитные истории юридических и физических лиц (учредителей и руководителей компаний), а также комплексную информацию "СПАРК-Интерфакс" - ведущей российской системы по оценке рисков компаний.

Агрегированная оценка кредитного риска "Бизнес-скоринг СПАРК-ОКБ" базируется на максимально полном наборе данных о бизнесе и методике, разработанной аналитиками ОКБ и "Интерфакса". Сервис также предусматривает разработку кастомизированных моделей оценки кредитного рейтинга компании-заемщика по запросу банков.

"Запуск "Бизнес-скоринга" - наш ответ на возросший интерес банков к кредитованию малого бизнеса, - заявил генеральный директор ОКБ Артур Александрович. - Наши клиенты увеличивают портфель кредитов малому бизнесу, выводят на рынок новые продукты, запускают конвейеры по выдаче займов бизнесу - все это требует автоматизации процессов кредитования и создает запрос на новые аналитические инструменты. Чтобы поддержать сложившиеся тренды в кредитовании бизнеса, мы представляем теперь банкам оперативный, качественный и доступный инструмент для оценки рисков компаний".

"Статистика показывает, что проникновение кредитования в микро- и малый бизнес невелико - лишь 5% действующих компаний имеют активный кредит, хотя среди физических лиц эта доля превышает 50%, - сказал исполнительный директор Группы "Интерфакс" Владимир Герасимов. - Таким образом, потенциал роста кредитования малого бизнеса высок, и наш новый сервис должен способствовать раскрытию этого потенциала и повышению доступности банковского кредитования для малого бизнеса".

В рамках проекта ОКБ и "Интерфакс" провели комплексный анализ рынка кредитования малого бизнеса в России.

Данные опроса, проведенного "Интерфаксом" и ОКБ, показали, что большинство предпринимателей считают сейчас процессы оценки их кредитной заявки банками сложными, длительными и непрозрачными. В то же время детальный анализ уровня просрочек в сегменте МСБ показал, что реальный уровень дефолтов компаний (если корректно учитывать накопленные в прежние годы долги и анализировать портфель кредитов по "поколениям") в настоящее время снизился до отметки менее 3%.

"Объемы кредитования бизнеса после спада 2013-2014 гг. снизились, у каждого отдельного банка недостаточно накопленной статистики для самостоятельной разработки моделей оценки риска, - считает Александрович. - ОКБ и "Интерфакс" хранят всю доступную статистику по компаниям, практически все кредитные истории юридических лиц, а также имеют более чем 10-летний опыт расчета скорингов - все это позволяет нам решить существующую на рынке проблему отсутствия качественных моделей оценки бизнеса".

Система "СПАРК-Интерфакс" - общепризнанный отраслевой стандарт на российском рынке услуг по оценке кредитных рисков и обеспечению безопасности бизнеса. Система используется для проверки компаний-контрагентов, управления рисками и дебиторской задолженностью. По данным опроса, проведенного компанией Deloitte, СПАРК для проверки благонадежности партнеров используют 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса. На базе СПАРК рассчитываются аналитические оценки для компаний, в частности, Индекс финансового риска, Индекс должной осмотрительности, Индекс платежной дисциплины.

"Объединенное кредитное бюро" хранит кредитные истории 90 млн физических и 0,5 млн юридических лиц. Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера - от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих аутсорсинг процесса обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Акционерами бюро являются Сбербанк России, Experian и Группа "Интерфакс".