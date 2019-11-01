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Москва и Петербург высказались за эксперимент по отказу от наличных расчетов организаций с физлицами

Москва и Петербург высказались за эксперимент по отказу от наличных расчетов организаций с физлицами
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Ряд российских регионов, включая Москву, Петербург и Подмосковье, могут принять участие в эксперименте, в рамках которого выплаты организациями физлицам за выполненные работы и оказанные услуги по гражданско-правовым договорам будут осуществляться исключительно в безналичной форме.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в одном из федеральных ведомств, в начале августа Минэкономразвития направило группе регионов с высоким уровнем доступности платежных услуг запросы с просьбой оценить целесообразность такого эксперимента. Большинство высказались за - помимо Москвы, Подмосковья и Петербурга, это также Калининградская, Кировская, Воронежская, Вологодская и Новгородская области.

Хабаровский край предложил ограничить территорию проведения эксперимента в регионе двумя крупными городами с высоким уровнем доступности платежных услуг - Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре. Ряд вопросов, которые нужно решить, прежде чем начинать эксперимент, поставила Тюменская область. Так, необходимо определить оператора эксперимента, решить, что будет являться его результатом, а также разработать порядок взаимодействия органов власти и задействованных организаций.

Комитет финансов Петербурга обратил внимание, что эксперимент может привести к росту "теневых" выплат в связи с занижением сумм вознаграждений в гражданско-правовых договорах, поэтому потребуется разработать дополнительные меры контроля. Архангельская область отметила, что выплаты исключительно в безналичной форме противоречат Гражданскому кодексу и нарушают права физлиц на расчеты в наличной форме.

По словам источника "Интерфакса", Минэкономразвития считает возможным провести эксперимент в регионах и отдельных городах с учетом их позиции, поручив ЦБ РФ разработать механизм и проработав вопрос о возможных поправках в действующее законодательство.

Получить комментарий в Минэкономразвития не удалось.

Москва Петербург Подмосковье Минэкономразвития РФ

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