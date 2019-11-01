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Экспорт Газпрома в октябре вырос на 11%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Экспорт природного газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в октябре 2019 года вырос по сравнению с октябрем 2018 года на 11% - до 16,6 млрд кубометров, следует из данных "Газпрома".

С августа "Газпром" начал продажи газа Газпромбанку по договору РЕПО. В ситуации с неопределенностью транзита через Украину "Газпром" закачал в хранилища Европы огромные объемы газа (11,4 млрд куб. м - в два раза больше, чем годом ранее) и сделки с ГПБ позволяет ему управлять ликвидностью. По данным "Интерфакса", банк может выкупить две трети этого объема.

Если в августе экспорт благодаря поддержке ГПБ снизился лишь менее чем на 3%, то в сентябре он уже подскочил на 9%, а в октябре - на 11%.

Управление информации ПАО "Газпром" сообщает: "В январе-октябре "Газпром" поставил в страны дальнего зарубежья 161,2 млрд куб. м газа - на 1,8% меньше, чем за десять месяцев рекордного 2018 года, и на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В ряд стран объем экспорта с начала года увеличился. В частности, в Австрию - на 34,1%, в Венгрию - на 40,6%, в Словакию - на 46,3%, в Чехию - на 29,8%, в Нидерланды - на 21,5%, во Францию - на 6,3%".

За десять месяцев 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 409,9 млрд куб. м газа. Это на 0,4% (на 1,8 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке за этот период увеличился на 0,4% (на 0,8 млрд куб. м).

Газпром

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