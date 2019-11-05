Объем свободных средств инвестфонда Уоррена Баффета достиг рекорда

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2019 года объем свободных средств инвесткомпании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway увеличился до исторического максимума - $128 млрд, говорится в ее отчете. На конец II квартала показатель составлял $122 млрд.

Чистая прибыль в отчетный период снизилась на 10,9% в годовом измерении и составила $16,52 млрд, или $10 119 на акцию класса "А". Операционная прибыль, которую Баффет называет более показательной и которая не учитывает доходы/потери от инвестиций и деривативов, увеличилась до $7,9 млрд с $6,9 млрд годом ранее.

Выручка Berkshire Hathaway составила $64,972 млрд против $63,45 млрд годом ранее. Доходы подразделения, которое включает железнодорожный, энергетический и коммунальный бизнес, снизились примерно на 1%, составив $11,702 млрд по сравнению с $11,818 млрд.

Объем премий, собранных страховым подразделением, повысился до $15,323 млрд против $14,33 млрд.

Инвестиционный доход в минувшем квартале составил $10,692 млрд против $14,569 млрд годом ранее.

Общий объем активов компании на конец сентября увеличился до $603,016 млрд с $532,307 млрд по итогам 2018 года.

В том числе портфель акций, принадлежащих инвесткомпании, оценивался в $220,051 млрд против $172,757 млрд в конце прошлого года. Почти 66% этой суммы вложено в бумаги пяти компаний - American Express ($17,9 млрд), Apple ($57 млрд), Bank of America ($27,8 млрд), Wells Fargo ($20,2 млрд) и Coca-Cola ($21,8 млрд). На 31 декабря 2018 года совокупная доля этих компаний в общем объеме портфеля составляла около 68%.

Berkshire Hathaway за третий квартал выкупила собственные акции на сумму $700 млн.

Акции класса "А" инвесткомпании по итогам торгов в понедельник закрылись ростом на 1%.