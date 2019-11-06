Рынок акций открылся снижением индекса МосБиржи на 0,03% и ростом РТС на 0,2%

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне приостановки общемирового роста, ранее подогретого сигналами прогресса в торговых переговорах США и Китая, за минуту торгов индекс МосБиржи просел на 0,03%, индекс РТС вырос на 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2948,64 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1462,77 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1%.

Доллар стоит 63,55 рубля (+0,06 рубля).

Просели рублевые акции "Ростелекома" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%).

Подросли бумаги "Россетей" (+0,9% и +1,6% "префы"), ВТБ (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%).

"Роснефть" утром в среду опубликовала отчет по МСФО, оказавшийся лучше ожиданий: чистая прибыль в III квартале составила 225 млрд руб., за 9 месяцев - 550 млрд руб. Компания с начала года снизила сумму финансового долга и торговых обязательств на 820 млрд руб.

По словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, компания может увеличить дивиденды по итогам 2019 года на фоне сильных финрезультатов III квартала и относительно стабильной конъюнктуры.

В США индексы во вторник умеренно подросли - Dow Jones и Nasdaq закрылись на рекордных максимумах на фоне публикации лучших, чем ожидалось, данных сектора услуг США и оптимизме инвесторов относительно перспектив торговой сделки с Китаем. Индекс S&P 500 просел на 0,1%.

Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину для подписания первой фазы торгового соглашения встретиться в американском штате Айова. Президент отметил: "Китай очень хочет заключить соглашение, я не люблю рассуждать о сделках до их заключения, но мы достигли значительного прогресса". Ранее стороны планировали встречу на чилийском саммите АТЭС, однако Чили отказалась от его проведения на своей территории.

Ранее из сообщений The Wall Street Journal и Financial Times стало известно, что американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью заключения, возможно, уже в ноябре, соглашения в сфере торговли. Источники британской газеты сообщают, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму в $112 млрд, включая одежду, бытовую технику, мониторы. Пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в октябре увеличился до 54,7 пункта с 52,6 пункта в предшествующий месяц. Аналитики в среднем ожидали повышения всего до 53,8 пункта, сообщает MarketWatch.

Дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре упал на 4,5% и составил $52,5 млрд по сравнению с пересмотренным показателем в $55 млрд в предшествующем месяце, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это минимальный показатель за последние пять месяцев. Результат практически совпал со средним прогнозом аналитиков, ожидавших сокращения до $52,4 млрд с объявленного ранее августовского уровня в $54,9 млрд.

Тем временем сезон корпоративной отчетности в США подходит к концу. По данным FactSet, результаты примерно 75% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, которые уже представили свои отчеты, превзошли ожидания аналитиков.

В Азии в среду динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite проседает на 0,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне вторника) на неоднозначных сигналах относительно хода торговых переговоров между США и Китаем.

По сообщениям СМИ, Пекин хочет отмены введенных США в сентябре 15%-ных импортных пошлин в рамках первой фазы торгового соглашения. Однако не ясно, согласится ли американская сторона на это.

Нефть утром в среду корректируется вниз с шестинедельного максимума; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 5 ноября. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $62,59 за баррель (-0,6% и +1,3% накануне), декабрьская цена WTI - $56,94 за баррель (-0,5% и +1,2% во вторник).

Одним из негативных факторов для рынка стали данные Американского института нефти (API) о повышении запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,26 млн баррелей, а также снижении резервов бензина на 4 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики страны опубликует в среду в 18:30 по московскому времени. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем увеличение запасов нефти на 2,7 млн баррелей, снижения резервов бензина на 2,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1 млн баррелей.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможен некоторый период консолидации по индексу РТС - появились признаки сокращения активности инвесторов на глобальных рынках в ожидании заключения торговой сделки между США и КНР. Между тем на ход торгов могут повлиять внутренние события - отчетность "Роснефти" и публикация в 16:00 МСК еженедельных данных по инфляции в РФ. На валютном рынке остается актуальным сценарий консолидации доллара немногим ниже отметки 63,5 руб.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, тема торговых отношений США-Китай остается в центре внимания инвесторов. Конец прошлой - начало текущей недели прошли на глобальных рынках в позитивном ключе на фоне комментариев в СМИ об обсуждении внутри администрации президента США возможности отмены части пошлин (в размере $112 млрд) на китайский импорт, однако во вторник оптимизм несколько поубавился после комментариев источников, знакомых с позицией китайских властей, о намерении КНР добиться более значительного сворачивания действующих ограничений для заключения торгового соглашения первого этапа.

В США также продолжается сезон квартальной корпоративной отчетности, и к текущему моменту свои результаты представили уже 393 компании, входящие в индекс S&P 500. Показатели прибыли 79% из них превысили уровень консенсус-прогноза, при этом в сравнении с предыдущим периодом прибыль на акцию для индекса все же снижается на 1,2%, а консенсус предполагал снижение EPS на 3-4% - следовательно, пока столь негативные ожидания не оправдываются.

За последние три с половиной недели индекс МосБиржи вырос почти на 9,5% и локально выглядит несколько перегретым. Уменьшение оптимизма на глобальных рынках может способствовать переходу к боковой динамике индекса вблизи отметки 2950 пунктов, считает эксперт.