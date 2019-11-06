Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, превысив 2964 пункта

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в среду второй день подряд обновил исторический максимум на фоне новой волны роста blue chips и ослабления рубля.

К 15:57 по московскому времени индекс МосБиржи вырос до 2965,24 пункта (+0,5%), предыдущий максимум, зафиксированный во вторник - 2963,71 пункта. Индекс РТС поднялся до 1466,01 пункта (+0,4%).

Лидерами роста среди бумаг, входящих в расчет основных индексов, выступают акции "Магнитогорского металлургического комбината" (+2,1%), ПАО "Полюс" (+2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,9%), "ФСК ЕЭС" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%).