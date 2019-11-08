Сбербанк устранил сбой в работе банкоматов и онлайн-банка

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк России устранил временные затруднения при проведении операций в системе "Сбербанк-онлайн" и устройствах самообслуживания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

"Все системы банка работают в штатном режиме", - отметила пресс-служба.

Ранее в пятницу клиенты Сбербанка рассказали "Интерфаксу" о сбое в работе онлайн-банка на компьютере и мобильного банка. В пресс-службе пояснили, что сбой коснулся также устройств самообслуживания (к ним относятся также банкоматы) и работы внутренних структурных подразделений (отделений). Позднее пресс-служба пояснила, что проблемы не затронули офисы банка.

Согласно данным сайта Downdetector, проблемы в работе банка начались после 16:00 по московскому времени. Клиенты не могли зайти в мобильный банк и в онлайн-банк с компьютера, соответственно, невозможно было через эти каналы осуществить перевод или узнать размер остатков по счетам, сообщали "Интерфаксу" владельцы карт этой финансовой организации.

Предыдущий масштабный сбой в работе сервисов Сбербанка произошел 11 октября.