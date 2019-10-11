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Клиенты Сбербанка сообщили о сбое в работе интернет-банка

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В мобильном и онлайн-банке Сбербанка России наблюдается сбой, сообщили "Интерфаксу" три клиента кредитной организации.

Недоступны почти все операции, отметили собеседники агентства. В частности, клиенты не могут перевести средства со вклада. В колл-центре Сбербанка робот-автоответчик сообщает, что голосовая служба может неправильно сообщить баланс счета, верное значение советуют уточнить позднее.

Один из клиентов Сбербанка сообщил "Интерфаксу", что из-за сбоя в системе наблюдаются также проблемы с проведением операций в московских офисах Сбербанка.

"Был кратковременный, всего несколько минут, перерыв в работе мобильного приложения, в течение которого часть клиентов не могли проводить операции. Сейчас никаких ограничений на проведение операций нет. Приносим извинения клиентам, которые с этим столкнулись, и рекомендуем повторно провести операцию", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.

Последний сбой в работе ИТ-систем Сбербанка был зафиксирован в апреле 2019 года.

На прошлой неделе Сбербанк подтвердил утечку данных о как минимум пяти тысячах кредитных карт. По данным Сбербанка, речь идет об информации о клиентах Уральского банка Сбербанка.

Сбербанк

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