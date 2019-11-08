"Финам" продал 20%-ную долю в сервисе знакомств Badoo примерно за $600 млн

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Инвестиционный холдинг "Финам" продал долю в компании MagicLab, владеющей сервисами знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Финама".

Свою долю продал также основатель MagicLab Андрей Андреев. Новым владельцем сервисов стала американская инвесткомпания Blackstone, говорится в сообщении MagicLab.

Ни "Финам", ни MagicLab не раскрывают цену сделки, однако отмечают, что компания была оценена в $3 млрд. Таким образом, доля в 20%, реализованная "Финалом", могла стоить $600 млн.

"Мы подтверждаем, что вышли из капитала Badoo, реализовав свой пакет в 20%. Сумму сделки, как миноритарный акционер, мы озвучивать не можем", - пояснили "Интерфаксу" в "Финаме".

"Наш бизнес стал одним из самых успешных в отрасли, наши технологии остаются лучшими в своем классе. Это время идеально подходит для начала поиска нового инвестора и привлечения нового партнера, чтобы помочь ускорить наш рост", - приводятся в пресс-релизе MagicLab слова Андреева, который также покидает пост гендиректора этой компании. Он отметил, что планирует потратить вырученные средства на новый проект.

История MagicLab началась с запуска Badoo в 2006 году. Затем, в июне 2019 года, в эту компанию были объединены и другие сервисы знакомств - Bumble, Chappy и Lumen. В настоящее время ими пользуется в общей сложности 500 млн человек.

"Финам" купил у Андреева 10% акций Badoo в 2008 году (вся компания оценивалась в $300 млн). В 2009 году "Финам" увеличил свою долю до 20%.