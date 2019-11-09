Орешкин посоветовал россиянам не ждать введения безусловного базового дохода

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос о внедрении безусловного базового дохода в РФ не стоит в повестке на ближайшие годы, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence (AI) Journey в Москве.

"Мы в министерстве отслеживаем все современные тенденции, но это (введение безусловного базового дохода в РФ - ИФ) - не вопрос ближайших лет. Надо добиться сначала, чтобы общий уровень производительности вырос", - сказал министр, отвечая на вопрос модератора - позволит ли развитие искусственного интеллекта ввести базовый доход в РФ (социальная концепция, предполагающая регулярную выплату определённой суммы денег каждому члену сообщества со стороны государства или другого института - ИФ).

По словам Орешкина, искусственный интеллект - это инструмент, который позволяет избавить людей от рутины, от ненужной работы. Он полагает, что ИИ позволит сконцентрироваться на том, что приносит максимальную добавочную стоимость.

По его мнению, не стоит в ближайшие пять лет опасаться роста безработицы в РФ от внедрения ИИ.

Главной причиной безработицы, по мнению Орешкина, является недостаточность спроса, а не технологии. Нужно говорить о том, как положительные эффекты от внедрения искусственного интеллекта, других технологий будут распределяться внутри общества, считает он.

"Как только искусственный интеллект даст заметный эффект на макроуровне, на уровне всей экономики, это означает другое качество жизни, это означает, например, что мы можем ставить вопросы в экономической политике, о той же 4-дневной рабочей неделе, о безусловном базовом доходе, то есть о тех вещах, которые будут позволять более равномерно распределять в обществе эффект от технологий", - сказал Орешкин.

Министр убежден, что для России с ее демографией ИИ - это благо и возможность двигаться вперед. По его словам, рабочие места, которые ИИ сейчас создает, это рабочие места, на которые сложно найти людей на эти профессии.