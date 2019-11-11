Медведев поручил не допустить "бегства" бизнеса при введении налога на самозанятых

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину продумать механизмы, которые не допустят "миграции" предпринимателей между регионами при поэтапном введении налога на самозанятых.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник поднял вопрос о том, что налоговый режим для самозанятых на всю страну вводится только с 1 июля 2020 года, а в 19 субъектах РФ будет применяться уже с 1 января 2020 года.

"Мы здесь видим риски, потому что, учитывая привлекательную налоговую ставку, считаем, что есть опасность, что ряд предпринимателей могут уйти в соседние регионы. Мы предлагаем одновременно ввести налоговый режим на всей территории (страны - ИФ)", - сказал губернатор.

Медведев отметил, что модель поэтапного введения налога на самозанятых в разных регионах как раз обсуждалась в понедельник на встрече членов правительства с президентом РФ.

"Но вы правы, что мы не должны создать модель, при которой бизнес потечет в соседние регионы только потому, что там уже это (налог на самозанятых - ИФ) введено. Надо просто подумать, как вот этот переходный период пережить с учетом того, что мы эту модель собираемся распространить на всю территорию России. Антон Германович (Силуанов, первый вице-премьер, министр финансов РФ - ИФ), посмотрите, наверное, эти опасения справедливы", - дал поручение Медведев.

Новый налоговый режим - налог на профессиональный доход для самозанятых граждан, запущенный в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане в 2019 году, он может быть распространен на всю страну с 1 июля 2020 года, сообщал ранее Минфин.

При этом с 1 января 2020 года этот налоговый режим планируется распространить на 19 регионов. В законопроекте, подготовленном Минфином, отобраны регионы-доноры и регионы, на территории которых расположены города - миллионники: Санкт-Петербург, Ленинградская, Воронежская, Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Красноярский и Пермский край, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ, Башкирия.