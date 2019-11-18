В Думе призвали не допустить перевода компаниями на режим НПД своих сотрудников

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Госдума перед распространением эксперимента по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, режим самозанятых) на всю страну должна решить ряд вопросов, среди которых - предотвращение практики перевода предприятиями своих сотрудников в режим самозанятых, считает глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

"Не так много случаев, когда предприятие переводит своих работников на режим самозанятых. Кстати, сразу хочу сказать, что налоговая видит это все. Но при широком распространении такого режима мы, безусловно, должны подумать уже не о ручном управлении, когда это было четыре (региона - ИФ), а уже о серьезной технологической базе для того, чтобы пресекать возможности работодателей злоупотреблять этим режимом", - сказал Макаров в ходе заседания комитета при обсуждении депутатского законопроекта о включении в эксперимент с налогом на самозанятых еще 19 регионов-доноров.

Депутат подчеркнул, что предложения, которые подготовят парламентарии по данному поводу, будут направлены не против самих самозанятых граждан, а против "недобросовестных работодателей", которые будут прибегать к такой практике. "Вот этот вопрос, который нам стоит по итогам года посмотреть и предложить соответствующие решения", - добавил Макаров.

Еще один вопрос, по словам политика, касается соотношения между режимом по самозанятым и деятельностью Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), в первую очередь, в региональной части. "Потому что, я напомню, есть платежи за неработающее население. Как будет работать механизм вот этот, что не надо платить, если у тебя есть зарегистрированный самозанятый, как это будет проходить по учетам, мы увидим только по итогам этого года. Мы сейчас пока не можем сказать этого, мы это должны посмотреть" - сказал он.

Говоря о возможном распространении режима с 1 июля 2020 года на всю страну, глава комитета подчеркнул, что у регионов есть разные позиции: кто-то выступает за внедрение данного режима, а кто-то нет. "Поэтому безусловной позицией является то, что мы можем давать регионам право (внедрять режим самозанятых - ИФ), а решение о том, входить в такой эксперимент или нет, они должны принимать сами, исходя из своих особенностей, исходя из своих возможностей. Я говорю о будущем распространении на всю страну", - сказал депутат.

Замглавы Минфина Илья Трунин подчеркнул, что РФ "вполне безболезненно" может распространить с 1 января эту систему на регионы-доноры и города-миллионники, но по итогам года необходимо будет полноценно подвести итоги эксперимента.

Законопроект о расширении эксперимента по самозанятым и включении в систему еще 19 регионов планируется рассмотреть на заседании Госдумы в первом чтении 21 ноября.

"Закон о проведении эксперимента показал, что он работает. Уже более 260 тыс. человек воспользовались этим режимом, причем по нарастающей, это значит, что усиливается доверие людей к режиму", - подчеркнул Макаров.

Как сообщалось, режимом НПД могут воспользоваться физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве ИП), которые зарабатывают деньги, не имея при этом работодателя и наемных сотрудников. Налоговая ставка в данном случае составит 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицом, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам.

Использовать данный режим можно с доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). Кроме того, налогоплательщики смогут по желанию платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Для участия в новом налоговом режиме гражданам не требуется обязательно регистрироваться в Федеральной налоговой службе (ФНС), достаточно установить на телефоне мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем.

С 1 января 2019 года эксперимент действует в четырех субъектах РФ: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. С 1 января 2020 года эксперимент планируется распространить на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также на Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ, Башкортостан.